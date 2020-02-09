Surfer написав:Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр ініціює перейменування станції Сирецько-Печерської лінії метрополітену Дорогожичі в станцію Бабин Яр.
Дивися повний текст У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі.
Дурня. Давайте еще станции метро именем кладбищ близлежащих назовем, или целесообразность будем искать в названиях близлежащих кабаков - чей хозяин больше заплатит для своего промоушена метрополитену. Дорогожичи - вполне адекватное и светлое название.
Ну Петровку же переименовали в честь речки-вонючки.