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У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:47
Surfer написав:
Дурня. Давайте еще станции метро именем кладбищ близлежащих назовем, или целесообразность будем искать в названиях близлежащих кабаков - чей хозяин больше заплатит для своего промоушена метрополитену. Дорогожичи - вполне адекватное и светлое название.
Ну Петровку же переименовали в честь речки-вонючки.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 17:30
Дурня повна.
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dcagro
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Додано: Вів 11 лют, 2020 19:58
Ну чем то они должны заниматься
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