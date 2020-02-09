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У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі
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Додано: Вів 11 лют, 2020 16:47
Surfer написав:
Дурня. Давайте еще станции метро именем кладбищ близлежащих назовем, или целесообразность будем искать в названиях близлежащих кабаков - чей хозяин больше заплатит для своего промоушена метрополитену. Дорогожичи - вполне адекватное и светлое название.
Ну Петровку же переименовали в честь речки-вонючки.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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p_a_l
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Додано: Вів 11 лют, 2020 17:30
Дурня повна.
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dcagro
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Додано: Вів 11 лют, 2020 19:58
Ну чем то они должны заниматься
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Галина441
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Додано: Вів 11 лют, 2020 22:40
Surfer написав:
Дурня. Давайте еще станции метро именем кладбищ близлежащих назовем, или целесообразность будем искать в названиях близлежащих кабаков - чей хозяин больше заплатит для своего промоушена метрополитену. Дорогожичи - вполне адекватное и светлое название.
p_a_l написав:
Ну Петровку же переименовали в честь речки-вонючки.
петровка в сравнении с почайной - было название - вонючка. Почайна это река на которой по одной из версий происходило крещение Руси. Это был провильное решение в рамках закона о декомунизации, тем более что сам Петровский к Киеву имел лишь постольку поскольку. История с Дорогожичами - две большие разницы. Но и называть станцию метро местом массовых казней тоже не правильно.
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Surfer
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Додано: Сер 12 лют, 2020 01:22
killthedog745 написав:
Маразм, Дорогожичи историческая часть Киева. Еще с времен Руси и средневековья. Надеюсь среди киевлян остались еще коренные, для кого названия это не просто набор букв.
Представьте себе, есть.
И для них название места трагедии мирового масштаба значит куда больше, чем набор букв,о которых в мире не знают и знать не хотят.
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ал74
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Додано: Сер 12 лют, 2020 06:03
ал74 написав: killthedog745 написав:
Маразм, Дорогожичи историческая часть Киева. Еще с времен Руси и средневековья. Надеюсь среди киевлян остались еще коренные, для кого названия это не просто набор букв.
Представьте себе, есть.
И для них название места трагедии мирового масштаба значит куда больше, чем набор букв,о которых в мире не знают и знать не хотят.
Согласен. Дорогожичи - это лишь малюсенький кусочек местности, между Лукьяновкой, Сырцом и Куреневкой. Фактически несколько улиц. Кроме коренных киевлян и историков - мало кому известное.
Исторически так сложилось, что именно Бабий Яр - знаковое место для всех в мире.
А раз так, то будь мы умнее, мы бы поступили по-еврейски хитрее и предложили бы Израилю самим построить там мемориальный комплекс, благоустроить территорию. А мы могли бы переименовать станцию метро
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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EKO
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