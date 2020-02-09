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У Києві ініціювали
перейменування станції Дорогожичі

У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:47

  Surfer написав:
Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр ініціює перейменування станції Сирецько-Печерської лінії метрополітену Дорогожичі в станцію Бабин Яр.

Дивися повний текст У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі.


Дурня. Давайте еще станции метро именем кладбищ близлежащих назовем, или целесообразность будем искать в названиях близлежащих кабаков - чей хозяин больше заплатит для своего промоушена метрополитену. Дорогожичи - вполне адекватное и светлое название.

Ну Петровку же переименовали в честь речки-вонючки.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Дурня повна.
dcagro
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:58

Ну чем то они должны заниматься
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:13

Не трогайте название ст. м. Дорогожичи! Вы у людей спрашивали, хотят ли они этого? А вы спросите и не удивляйтесь если вас пошлют туда же большинство опрошенных, особенно проживающих на Сырце! Коренным уже сложно в городе ориентироваться благодаря вашим "впровадженням". Вы делайте так, чтоб местным комфортно было, а приезжие разберутся что и где находится! Мы им поможем!
Отвечаю за весь Сырец!
От всей души!

Новаторы хреновы! Историкописцы!
#Дорогожичи #Переименование #БабийЯр #Метро #МеморіальнийцентрГолокосту
#МемориальныйЦентрХолокоста
jicabe7848
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:17

Кто эти люди анонимно голосующие в телеграме, люди которые принимают такие законы? Они хоть раз были у нас в Бабьем Яру?? А если и были им правда было не всё равно? Я веду к тому что я родился и вырос в этих краях, и мне не всёравно и знаю я об этих местах больше чем те кто читают эту новость и пытаются на что-то влиять, проникаясь восполёнными идеями тех кто занимается историческим вандализмом. Я не согласен как и большинство других сдесь проживающих людей! Поймите меня правильно, я с почтением отношусь к нашему историко-мемориальному заповеднику, но это - Беспредел!
jicabe7848
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:10

«І прийшов Володимир до Києва з воями многими. І не зміг Ярополк стати супроти Володимира, і заперся Ярополк з людьми своїми і з воєводою Блудом. І стояв Володимир, окопавшись, на Дорогожичі — межи Дорогожичем і Капичем, — і єсть рів [той] і до сьогодні.»
jicabe7848
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 22:40

  Surfer написав:
Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр ініціює перейменування станції Сирецько-Печерської лінії метрополітену Дорогожичі в станцію Бабин Яр.

Дивися повний текст У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі.


Дурня. Давайте еще станции метро именем кладбищ близлежащих назовем, или целесообразность будем искать в названиях близлежащих кабаков - чей хозяин больше заплатит для своего промоушена метрополитену. Дорогожичи - вполне адекватное и светлое название.

  p_a_l написав:Ну Петровку же переименовали в честь речки-вонючки.


петровка в сравнении с почайной - было название - вонючка. Почайна это река на которой по одной из версий происходило крещение Руси. Это был провильное решение в рамках закона о декомунизации, тем более что сам Петровский к Киеву имел лишь постольку поскольку. История с Дорогожичами - две большие разницы. Но и называть станцию метро местом массовых казней тоже не правильно.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 01:22

  killthedog745 написав:Маразм, Дорогожичи историческая часть Киева. Еще с времен Руси и средневековья. Надеюсь среди киевлян остались еще коренные, для кого названия это не просто набор букв.


Представьте себе, есть.

И для них название места трагедии мирового масштаба значит куда больше, чем набор букв,о которых в мире не знают и знать не хотят.
ал74
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 06:03

  ал74 написав:
  killthedog745 написав:Маразм, Дорогожичи историческая часть Киева. Еще с времен Руси и средневековья. Надеюсь среди киевлян остались еще коренные, для кого названия это не просто набор букв.


Представьте себе, есть.

И для них название места трагедии мирового масштаба значит куда больше, чем набор букв,о которых в мире не знают и знать не хотят.

Согласен. Дорогожичи - это лишь малюсенький кусочек местности, между Лукьяновкой, Сырцом и Куреневкой. Фактически несколько улиц. Кроме коренных киевлян и историков - мало кому известное.
Исторически так сложилось, что именно Бабий Яр - знаковое место для всех в мире.

А раз так, то будь мы умнее, мы бы поступили по-еврейски хитрее и предложили бы Израилю самим построить там мемориальный комплекс, благоустроить территорию. А мы могли бы переименовать станцию метро 8)
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EKO
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:01

Re: У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі

  EKO написав:Исторически так сложилось, что именно Бабий Яр - знаковое место для всех в мире.

Так, никто не трогает Бабий Яр.
Меня уже утомили эти заработки на переименовании всего, что на глаза им попадёт. В городе спрашивают какую-то улицу, а я не знаю, что ответить. На вопрос "как она раньше называлась", ответа не знают. При условии, что я родился в Киеве. Хоть где-то в Европе улицы переименовывают с такой завидной регулярностью?
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