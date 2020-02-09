У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі

Додано: Вів 11 лют, 2020 21:17

Кто эти люди анонимно голосующие в телеграме, люди которые принимают такие законы? Они хоть раз были у нас в Бабьем Яру?? А если и были им правда было не всё равно? Я веду к тому что я родился и вырос в этих краях, и мне не всёравно и знаю я об этих местах больше чем те кто читают эту новость и пытаются на что-то влиять, проникаясь восполёнными идеями тех кто занимается историческим вандализмом. Я не согласен как и большинство других сдесь проживающих людей! Поймите меня правильно, я с почтением отношусь к нашему историко-мемориальному заповеднику, но это - Беспредел!