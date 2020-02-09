|
|
|
У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:47
Surfer написав:
Дурня. Давайте еще станции метро именем кладбищ близлежащих назовем, или целесообразность будем искать в названиях близлежащих кабаков - чей хозяин больше заплатит для своего промоушена метрополитену. Дорогожичи - вполне адекватное и светлое название.
Ну Петровку же переименовали в честь речки-вонючки.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2609
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:30
Дурня повна.
-
dcagro
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 22.10.19
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:58
Ну чем то они должны заниматься
-
Галина441
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 02.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:13
Не трогайте название ст. м. Дорогожичи! Вы у людей спрашивали, хотят ли они этого? А вы спросите и не удивляйтесь если вас пошлют туда же большинство опрошенных, особенно проживающих на Сырце! Коренным уже сложно в городе ориентироваться благодаря вашим "впровадженням". Вы делайте так, чтоб местным комфортно было, а приезжие разберутся что и где находится! Мы им поможем!
Отвечаю за весь Сырец!
От всей души!
Новаторы хреновы! Историкописцы!
#Дорогожичи #Переименование #БабийЯр #Метро #МеморіальнийцентрГолокосту
#МемориальныйЦентрХолокоста
-
jicabe7848
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 11.02.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 21:17
Кто эти люди анонимно голосующие в телеграме, люди которые принимают такие законы? Они хоть раз были у нас в Бабьем Яру?? А если и были им правда было не всё равно? Я веду к тому что я родился и вырос в этих краях, и мне не всёравно и знаю я об этих местах больше чем те кто читают эту новость и пытаются на что-то влиять, проникаясь восполёнными идеями тех кто занимается историческим вандализмом. Я не согласен как и большинство других сдесь проживающих людей! Поймите меня правильно, я с почтением отношусь к нашему историко-мемориальному заповеднику, но это - Беспредел!
-
jicabe7848
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 11.02.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 22:10
«І прийшов Володимир до Києва з воями многими. І не зміг Ярополк стати супроти Володимира, і заперся Ярополк з людьми своїми і з воєводою Блудом. І стояв Володимир, окопавшись, на Дорогожичі — межи Дорогожичем і Капичем, — і єсть рів [той] і до сьогодні.»
-
jicabe7848
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 11.02.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 22:40
Surfer написав:
Дурня. Давайте еще станции метро именем кладбищ близлежащих назовем, или целесообразность будем искать в названиях близлежащих кабаков - чей хозяин больше заплатит для своего промоушена метрополитену. Дорогожичи - вполне адекватное и светлое название.
p_a_l написав:
Ну Петровку же переименовали в честь речки-вонючки.
петровка в сравнении с почайной - было название - вонючка. Почайна это река на которой по одной из версий происходило крещение Руси. Это был провильное решение в рамках закона о декомунизации, тем более что сам Петровский к Киеву имел лишь постольку поскольку. История с Дорогожичами - две большие разницы. Но и называть станцию метро местом массовых казней тоже не правильно.
-
Surfer
-
-
- Повідомлень: 2298
- З нами з: 14.11.13
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 781 раз.
-
- Профіль
-
3
5
Додано: Сер 12 лют, 2020 01:22
killthedog745 написав:
Маразм, Дорогожичи историческая часть Киева. Еще с времен Руси и средневековья. Надеюсь среди киевлян остались еще коренные, для кого названия это не просто набор букв.
Представьте себе, есть.
И для них название места трагедии мирового масштаба значит куда больше, чем набор букв,о которых в мире не знают и знать не хотят.
-
ал74
-
-
- Повідомлень: 94
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 06:03
ал74 написав: killthedog745 написав:
Маразм, Дорогожичи историческая часть Киева. Еще с времен Руси и средневековья. Надеюсь среди киевлян остались еще коренные, для кого названия это не просто набор букв.
Представьте себе, есть.
И для них название места трагедии мирового масштаба значит куда больше, чем набор букв,о которых в мире не знают и знать не хотят.
Согласен. Дорогожичи - это лишь малюсенький кусочек местности, между Лукьяновкой, Сырцом и Куреневкой. Фактически несколько улиц. Кроме коренных киевлян и историков - мало кому известное.
Исторически так сложилось, что именно Бабий Яр - знаковое место для всех в мире.
А раз так, то будь мы умнее, мы бы поступили по-еврейски хитрее и предложили бы Израилю самим построить там мемориальный комплекс, благоустроить территорию. А мы могли бы переименовать станцию метро
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 6249
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 2925 раз.
- Подякували: 1837 раз.
-
- Профіль
-
1
3
3
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:01
EKO написав:
Исторически так сложилось, что именно Бабий Яр - знаковое место для всех в мире.
Так, никто не трогает Бабий Яр.
Меня уже утомили эти заработки на переименовании всего, что на глаза им попадёт. В городе спрашивают какую-то улицу, а я не знаю, что ответить. На вопрос "как она раньше называлась", ответа не знают. При условии, что я родился в Киеве. Хоть где-то в Европе улицы переименовывают с такой завидной регулярностью?
-
PSL
-
-
- Повідомлень: 205
- З нами з: 26.12.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|