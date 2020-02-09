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У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі
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Додано: Сер 12 лют, 2020 13:11
PSL написав: EKO написав:
Исторически так сложилось, что именно Бабий Яр - знаковое место для всех в мире.
Так, никто не трогает Бабий Яр.
Меня уже утомили эти заработки на переименовании всего, что на глаза им попадёт. В городе спрашивают какую-то улицу, а я не знаю, что ответить
. На вопрос "как она раньше называлась", ответа не знают. При условии, что я родился в Киеве. Хоть где-то в Европе улицы переименовывают с такой завидной регулярностью?
Гугл-мапы (или любые другие) уже не помогают?
И вообще: кто сейчас догору спрашивает??? -- или это воспоминания из далекой молодости?
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_hunter
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Додано: Сер 12 лют, 2020 14:03
_hunter написав:
Гугл-мапы (или любые другие) уже не помогают?
Вопрос не ко мне, а к гостям столицы. Стоять и искать в телефоне, чтобы ответить приезжему, если куда-то торопишься - это малость неудобно
_hunter написав:
кто сейчас догору спрашивает???
Гугл не всегда успевает за переименователями и люди в возрасте не всегда имеют смарты.
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PSL
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Додано: Сер 12 лют, 2020 14:42
PSL написав: _hunter написав:
Гугл-мапы (или любые другие) уже не помогают?
Вопрос не ко мне, а к гостям столицы. Стоять и искать в телефоне, чтобы ответить приезжему, если куда-то торопишься - это малость неудобно
Ну так жалуются не приезжие, вроде. Если нет времени/желания помогать -- его и для обстоятельного "напутствия" не найдется.
PSL написав: _hunter написав:
кто сейчас догору спрашивает???
Гугл не всегда успевает за переименователями и люди в возрасте не всегда имеют смарты.
OpenStreetMaps всегда успевают.
Пора заводить -- 2020 на дворе, вроде как. Сейчас это уже начинает звучать как "и люди в возрасте не всегда умеют читать"...
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_hunter
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Додано: Сер 12 лют, 2020 15:19
_hunter написав:
OpenStreetMaps всегда успевают.
Посмотрел... Проспект Комарова всё ещё Комарова, а не проспект Любомира Гузара, как он называется с ноября 2019 года, а уже "2020 год на дворе"©
Так что, мимо.
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PSL
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