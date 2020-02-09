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У Києві ініціювали
перейменування станції Дорогожичі

У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:11

  PSL написав:
  EKO написав:Исторически так сложилось, что именно Бабий Яр - знаковое место для всех в мире.

Так, никто не трогает Бабий Яр.
Меня уже утомили эти заработки на переименовании всего, что на глаза им попадёт. В городе спрашивают какую-то улицу, а я не знаю, что ответить. На вопрос "как она раньше называлась", ответа не знают. При условии, что я родился в Киеве. Хоть где-то в Европе улицы переименовывают с такой завидной регулярностью?

Гугл-мапы (или любые другие) уже не помогают?
И вообще: кто сейчас догору спрашивает??? -- или это воспоминания из далекой молодости?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:03

Re: У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі

  _hunter написав:Гугл-мапы (или любые другие) уже не помогают?
Вопрос не ко мне, а к гостям столицы. Стоять и искать в телефоне, чтобы ответить приезжему, если куда-то торопишься - это малость неудобно
  _hunter написав:кто сейчас догору спрашивает???
Гугл не всегда успевает за переименователями и люди в возрасте не всегда имеют смарты.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 14:42

  PSL написав:
  _hunter написав:Гугл-мапы (или любые другие) уже не помогают?
Вопрос не ко мне, а к гостям столицы. Стоять и искать в телефоне, чтобы ответить приезжему, если куда-то торопишься - это малость неудобно

Ну так жалуются не приезжие, вроде. Если нет времени/желания помогать -- его и для обстоятельного "напутствия" не найдется.

  PSL написав:
  _hunter написав:кто сейчас догору спрашивает???
Гугл не всегда успевает за переименователями и люди в возрасте не всегда имеют смарты.

OpenStreetMaps всегда успевают.
Пора заводить -- 2020 на дворе, вроде как. Сейчас это уже начинает звучать как "и люди в возрасте не всегда умеют читать"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 15:19

Re: У Києві ініціювали перейменування станції Дорогожичі

  _hunter написав:OpenStreetMaps всегда успевают.

Посмотрел... Проспект Комарова всё ещё Комарова, а не проспект Любомира Гузара, как он называется с ноября 2019 года, а уже "2020 год на дворе"©
Так что, мимо.
PSL
 
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