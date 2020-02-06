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Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:10
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента України.
Дивися повний текст Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу президента
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:10
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