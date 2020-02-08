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Українців переведуть на
мінімальні пенсії: що потрібно...

Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:57

Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила нардеп від “Слуги народу” Галина Третьякова.

Дивися повний текст Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно знати майбутнім пенсіонерам.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 10:23

в связи с тем, что некоторые работодатели не передают вовремя информацию об уплате страховых взносов своих работников в Пенсионный фонд Украины, тем самым лишая их стажа, необходимого для своевременного выхода на пенсию. - Тут явно ошибка. Не вовремя а вообще не платят. И по моему мнению платить не обязаны. Каждый должен самостоятельно отчитываться за себя. Тогда и спрашивать с других не будут. Это дискриминация работодателей.
Есть у меня знакомый в возрасте около 60-ти, по новым правилам ему грозит только пособие, хотя по старым ему стажа хватало. Говорю ему чтобы зарегестрировался предпринимателем чтобы доработать и оплачивал только в пенсионный без налогов. Докупить стаж у него денег сразу не будет. А он - Так это же мне придется свои отдавать..
Ну тогда идите ищите кто вас официально сторожем возьмет. Хотя на подработках зарабатывает. И это он рядом с выходом на пенсию и сил у него еще будь здоров, двадцатку как пить еще проживет.
Я считаю, сколько заработал столько и положено. Отдавай свои из собственного кармана. Или вкладывай во что то.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 11:34

Вот по этому нужно копить! Откладывать по 500-1000 30 лет. На "государство" надежды нет.
mac_an
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:09

Работать на заводе официально, не судьба?
igorvukalo
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:58

Пенсии в Украине с каждым годом повышаются, при этом вскоре украинцев ждет еще и повышение пенсионного возраста, что приведет к негативным изменениям в их жизни.
Мне очень интересно какой "умный"челоек это написал ?
merlin4066
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