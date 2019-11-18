Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно...

Додано: Суб 15 лют, 2020 10:23

в связи с тем, что некоторые работодатели не передают вовремя информацию об уплате страховых взносов своих работников в Пенсионный фонд Украины, тем самым лишая их стажа, необходимого для своевременного выхода на пенсию. - Тут явно ошибка. Не вовремя а вообще не платят. И по моему мнению платить не обязаны. Каждый должен самостоятельно отчитываться за себя. Тогда и спрашивать с других не будут. Это дискриминация работодателей.

Есть у меня знакомый в возрасте около 60-ти, по новым правилам ему грозит только пособие, хотя по старым ему стажа хватало. Говорю ему чтобы зарегестрировался предпринимателем чтобы доработать и оплачивал только в пенсионный без налогов. Докупить стаж у него денег сразу не будет. А он - Так это же мне придется свои отдавать..

Ну тогда идите ищите кто вас официально сторожем возьмет. Хотя на подработках зарабатывает. И это он рядом с выходом на пенсию и сил у него еще будь здоров, двадцатку как пить еще проживет.

Я считаю, сколько заработал столько и положено. Отдавай свои из собственного кармана. Или вкладывай во что то.