Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно...

Додано: Нед 16 лют, 2020 10:35

valera2011 написав: А при нехватке стажа размер социальной помощи равен минимальной пенсии? Тогда смысл стажа? Что 15лет и соцпомощь, что 28 лет и минимальная пенсия. Или я чего-то не понимаю? А при нехватке стажа размер социальной помощи равен минимальной пенсии? Тогда смысл стажа? Что 15лет и соцпомощь, что 28 лет и минимальная пенсия. Или я чего-то не понимаю?

Если допустим убрать из пенсионного фонда (перевести на выплату из бюджета) выплаты спецпенсий и минимальных пенсий, то есть перевести всех, кто на пенсию практически ничего не платил, платил минимально или не успел выплатить - на выплаты из бюджета. То пенсионного фонда хватит оставшимся?Или эксперемент:1) Взять полную сумму поступлений в пенсионный фонд (без дотаций).2) Посчитать выплаты, каждому пенсионеру исключительно по взносам (с учетом инфляции) в пенсионный фонд в зависимости от доли сумарного взноса.3) Все кто по итогам вышеуказанного подсчета оказался ниже прожиточного минимума - высчитать дотацию из бюджета, туда доватить и всякого рода льготников и тех кто на спецпенсии.4) Обнародовать результаты рассчета.Просто уже на сегодняшний день повышают в основном минимальную пенсию и те кто всю жизнь вкалывал и делал выплаты в пенсионный имеют лишь незначительную разницу от тех кто сидит на минималке.Смысла платить в пенсионный с текущим законодательством - нет.