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Українців переведуть на
мінімальні пенсії: що потрібно...

Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:35

  valera2011 написав:А при нехватке стажа размер социальной помощи равен минимальной пенсии? Тогда смысл стажа? Что 15лет и соцпомощь, что 28 лет и минимальная пенсия. Или я чего-то не понимаю?

Если допустим убрать из пенсионного фонда (перевести на выплату из бюджета) выплаты спецпенсий и минимальных пенсий, то есть перевести всех, кто на пенсию практически ничего не платил, платил минимально или не успел выплатить - на выплаты из бюджета. То пенсионного фонда хватит оставшимся?
Или эксперемент:
1) Взять полную сумму поступлений в пенсионный фонд (без дотаций).
2) Посчитать выплаты, каждому пенсионеру исключительно по взносам (с учетом инфляции) в пенсионный фонд в зависимости от доли сумарного взноса.
3) Все кто по итогам вышеуказанного подсчета оказался ниже прожиточного минимума - высчитать дотацию из бюджета, туда доватить и всякого рода льготников и тех кто на спецпенсии.
4) Обнародовать результаты рассчета.

Просто уже на сегодняшний день повышают в основном минимальную пенсию и те кто всю жизнь вкалывал и делал выплаты в пенсионный имеют лишь незначительную разницу от тех кто сидит на минималке.
Смысла платить в пенсионный с текущим законодательством - нет.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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