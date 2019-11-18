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Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 лют, 2020 10:11
rjkz
"Есть еще проблематика - где "теряет" деньги ПФУ? и как сказываются на пенсиях отчисления в ПФУ от продажи валюты, ювелирки, недвиги., авто и тд.
Но букофф уже много, если это кого-то заинтересовало - дайте знать, продолжу."
Продолжайте. Изложение интересное.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 10:35
valera2011 написав:
А при нехватке стажа размер социальной помощи равен минимальной пенсии? Тогда смысл стажа? Что 15лет и соцпомощь, что 28 лет и минимальная пенсия. Или я чего-то не понимаю?
Если допустим убрать из пенсионного фонда (перевести на выплату из бюджета) выплаты спецпенсий и минимальных пенсий, то есть перевести всех, кто на пенсию практически ничего не платил, платил минимально или не успел выплатить - на выплаты из бюджета. То пенсионного фонда хватит оставшимся?
Или эксперемент:
1) Взять полную сумму поступлений в пенсионный фонд (без дотаций).
2) Посчитать выплаты, каждому пенсионеру исключительно по взносам (с учетом инфляции) в пенсионный фонд в зависимости от доли сумарного взноса.
3) Все кто по итогам вышеуказанного подсчета оказался ниже прожиточного минимума - высчитать дотацию из бюджета, туда доватить и всякого рода льготников и тех кто на спецпенсии.
4) Обнародовать результаты рассчета.
Просто уже на сегодняшний день повышают в основном минимальную пенсию и те кто всю жизнь вкалывал и делал выплаты в пенсионный имеют лишь незначительную разницу от тех кто сидит на минималке.
Смысла платить в пенсионный с текущим законодательством - нет.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 13:23
Я не понял вопрос по поводу повышения пенсионного возраста решён в конституционном суде окончательно и пересмотру не подлежит какое ещё повышение?
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kretovandrey77
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Додано: Нед 16 лют, 2020 15:18
Мне 44. В свое время отработал вредность, что бы выйти на пенсию в 50.
Иии?, Что теперь с моими планами на пенсионный возраст???
Опять на е пали?
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cbojio4b1975rp
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Додано: Нед 16 лют, 2020 15:30
И ещё. Есть статистика? Какой% из пенсионного фонда идёт на обслуживания самого пенсионного фонда? Зарплаты, премии, содержание обслуживания пенсионного фонда?
Ходят слухи, что из суммы налога на пенсию, около половины идёт не пенсионерам, а тем кто их обслуживает. Правда?
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Додано: Нед 16 лют, 2020 17:40
вы то явно до 2030года не доживете, вас народ убьет, само чмо живет на 300тыс в неделю, а пенсионер должен выпрашивать сраные 2 тысячи.Позор Украины
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rock_mozga
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Додано: Нед 16 лют, 2020 18:27
Я инвалид второй группы а пенсия у меня не 2641 как там написано а всего 1638 ,Как мне кажется меня бурят.Я имею 23,5 года трудового стажа официального ,но чем я виноват что только сдал смену и у меня случился тяжёлой формы инфаркт перенес 17 приступов ,уже умирал, но Слава Богу Он меня оставил ещё жить, а пенсию платят по инвалидности не такую как здесь написали а всего1638 грн,Где правда???.
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oobnavko
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:39
oobnavko написав:
Я инвалид второй группы а пенсия у меня не 2641 как там написано а всего 1638 ,Как мне кажется меня бурят.Я имею 23,5 года трудового стажа официального ,но чем я виноват что только сдал смену и у меня случился тяжёлой формы инфаркт перенес 17 приступов ,уже умирал, но Слава Богу Он меня оставил ещё жить, а пенсию платят по инвалидности не такую как здесь написали а всего1638 грн,Где правда???.
Нет правды.
В СМИ втирают что в пенсионном фонде нет денег из-за старения населения и это общемировая тенденция и т.д. и т.п.
Но если речь идет о пенсии по инвалидности или спецпенсии или рассматривается досрочный выход на пенсию, то какого ... правительство пытается возложить эти обязательства на пенсионный фонд? Эти обязательства должен покрывать бюджет страны.
А так как бюджет нормально справляется даже с дотированием кинематографа и создании загадочных министерств, то выходит что в бюджете денег завались и можно спокойно повышать такие пенсии.
Вы как физлицо можете обратиться к правительству - почему нет денег в бюджете на пенсии по инвалидности?
p.s.
Не нужно смешивать солидарную пенсионную систему с обязательствами государства.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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