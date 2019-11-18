Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно...

Додано: Нед 16 лют, 2020 10:11

rjkz

"Есть еще проблематика - где "теряет" деньги ПФУ? и как сказываются на пенсиях отчисления в ПФУ от продажи валюты, ювелирки, недвиги., авто и тд.

Но букофф уже много, если это кого-то заинтересовало - дайте знать, продолжу."

Продолжайте. Изложение интересное.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.