Мінфін аналізує можливість зниження ПДФО до 15%
Дивися повний текст Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:07
Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб.
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:08
не рассматривать надо ,а принимать.
в первую очередь отменить налог на войну.
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