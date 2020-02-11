Мінфін аналізує можливість зниження ПДФО до 15%
Дивися повний текст Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 09:07
Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб.
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:08
не рассматривать надо ,а принимать.
в первую очередь отменить налог на войну.
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:59
Позитивчик.
Особливо податок на доходи, який застосовується на депозити це абсурд.
Зараз будуть кричати що так у всьому світі, тоді не логічно що до ОВДП він не застосовується.
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:56
Повністю підтримую ініціативу Мінфіну по зниженню ПДФО і ПДВ, і одночасному введенню податку в 10% ПВДДПОТ (податок на ведення диверсійної діяльності для повернення окупованих територій).
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:19
cнижение ставок налогов возможно ТОЛЬКО при расширении базы налогообложения.
поэтому когда начнут взимать налоги с таксистов, парикмах_еров, строителей и тд, тогда Минфин даст добро на снижение НДФЛ и ПДВ. Так что сильно не обольщайтесь.
Более того, сначала произойдет расширение базы налогообложения и лишь потом снижение ставок. Именно такая сейчас модель рассматривается
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:28
Это не налог, это болезнь головного мозга.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Пон 17 лют, 2020 13:43
Ні - це статистика.
Мало хто в цій державі легально працює, тому і податок такий.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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