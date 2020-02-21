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Мінфін розглядає зниження
ставки на доходи фізосіб

Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 16:39

Re: Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб

Давно пора. А лучше вернуть до 13%, как в 2014 году.
Ведь высокие ставки провоцируют "уход в тень". А вот 10-12% мне заплатить не сложно и уклоняться я не буду.
Sanyok77
 
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