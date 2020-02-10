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"Чистка України від бруду":
думка читачів Finance.ua про...

"Чистка України від бруду": думка читачів Finance.ua про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:40

"Чистка України від бруду": думка читачів Finance.ua про...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно Finance.ua писав про те, що президент Володимир Зеленський закликав провідні бізнес-асоціації країни долучатися до урядових програм для великих інвесторів.

Дивися повний текст \"Чистка України від бруду\": думка читачів Finance.ua про наміри Зеленського.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:40

..текущий %% голосования намного красноречивее всего написанного выше... пока судьи, менты и пр. фискалы-силовики "из прошлой жизни" сидят на своих местах, а не на нарах - ВСЕ потуги разного рода президентов-премьеров-реформаторов и т.п. будут не блее, чем пшик в лужу... :(
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 20:45

  maestro71 написав:..текущий %% голосования намного красноречивее всего написанного выше... пока судьи, менты и пр. фискалы-силовики "из прошлой жизни" сидят на своих местах, а не на нарах - ВСЕ потуги разного рода президентов-премьеров-реформаторов и т.п. будут не блее, чем пшик в лужу... :(

Они так не думают,
для этого обещание сытой и тёплой жизни 73% обернулось новыми коммунальными платежами.
И большинству невдомёк, что действительно цены и должны быть высокими - но где теперь их "социалка", здравоохранение, образование,....
- в Офшорах?
При чём за счёт уничтожения в металлолом собственного производства.
Речи о новых технологиях в производстве даже не ведуться - оказывается их просто НЕТ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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