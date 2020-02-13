ВВП на одного зайнятого в Україні впав за час...

Додано: Вів 18 лют, 2020 11:20

Смысл в сравнении производства. Все упереться в количество товара, который можно продать. Допустим вы шьете трусы и у вас их покупают ,а потом у вас их перестали покупать (по абсолютно разным принципам, вплоть до того что стало модно ходить без трусов). Вы завалили всю комнату этими трусами и поняли , что их столько не надо. Тут статисты глянули о беда-беда раньше шили столько-то, а сейчас столько-то - беда беда упадок производство. надо стимулировать пошив трусов.

За это время в мире куча всего поменялись, а у нас как сидели малоразвитые комуняки, которые считают "у нас уникальное производство , не имеющее аналогов" так и сидят.

Смешно читать про уменьшение поголовья скота - вам мяса не хватает ? Куда его девать ?