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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
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Додано: Вів 18 лют, 2020 11:30
ТОП 5 полезных советов безопасных покупок из Китая
Не хотите переплачивать за покупки, но боитесь заказывать товары из Китая? Да еще и этот коронавирус.....даже сами китайцы не выходят из дома за покупками и своими посылками. А вы знали, что есть правила безопасных покупок?
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Додано: Сер 19 лют, 2020 14:33
Несколько лет покупаю на Алиэкспрессе всякую мелочевку до 15$, хотя первый раз в конце 2014го была покупка 10" планшета Onda за почти 200$. Покупка была спешной, $карты не было, поэтому оплата была через гривневую карту укр.банка с польскими корнями. Примечательно, что по итогу, меня нажухал не китайский продавец, а свой банк, который провёл конвертацию конечно по своему выгодному курсу, но ему захотелось ещё выгоды, и через полмесяца этот самый банк нащитал штраф за мифический овердрафт, прикрываясь якобы курсовой разницей. Однако неприятный осадок от проплаты компенсировался хорошим планшетом, работающим и поныне.
В последующие годы на Али было куплено много чего, и всё это только благодаря одному гл.фактору - это функция Алиэкспресс "защита покупателя" . Без неё, всё остальное не имеет смысла. И таки да, Али мне возвращал обратно на карту деньгу из-за недобросовестного продавца, и даже компенсацию за небольшой брачёк товара.
Из опыта покупки дам свои 5-6 советов:
- смотрим на рейтинг продавца (от 96% и выше)
- смотрим на отзывы покупателей (особенно из Украины)
- смотрим на кол-во заказов и рейтинг отзывов покупателей
- после покупки $карту обнуляем
- распаковку и проверку товара делаем под видео.
- общайтесь культурно с продавцом, покажите, что вы адекватный покупатель, это в дальнейшем поможет решить ваш спор, если до такового дойдёт.
Хотя, не всё так однозначно, и даже покупка в нарушение всех советов может пройти оч.успешно (и такое бывало).
А вообще, если достаточно грошвы, то стоит ли заморачиваться и терять время на ожидания?! Имхо, это "развлечение" больше для малообеспеченных, коим стал и я)
Покупка в живом магазине - это смотрю, интересуюсь, проверяю, вижу, что беру, гарантия настоящая впридачу, и ты уже пользуешься...
Удачных покупок)
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:33
avjej дуже дякуємо Вам за відгук та поради)
З пов. Ірина
Додано: Сер 19 лют, 2020 19:42
Дуже дякую за вашу інформацію.
Додано: Чет 20 лют, 2020 18:39
Если есть выбор, лучше не заказывать доставку через ePacket, иначе ваша посылка попадёт в лапы Укрпошты, где будет очень долго чалиться, и даже может улететь обратно, т.к. не весь заслуженный персонал сумеет прочитать ваш адрес на транслите. Либо банально пропадёт без вести.
Лучше заказывать через SF Express, у ней договор с Новой Почтой.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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