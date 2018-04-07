RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Страны без
коронавируса. Куда поехать на...

Finance.ua: Страны без коронавируса. Куда поехать на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 12:19

Finance.ua: Страны без коронавируса. Куда поехать на...

Пропонуємо до обговорення:
7 городов, где можно отлично провести уик-энд
Конец зимы, мало солнца и сыро. Хочется махнуть куда-то хотя бы на уик-энд. Короткий, спонтанный отдых – лучшее средство для борьбы с негативом. Но тут, как назло, пугают новости о коронавирусе. Мы собрали несколько интересных идей для поездки на выходные в страны, куда он еще не проник.

Дивися повний текст Страны без коронавируса. Куда поехать на выходные?
D2
 
Повідомлень: 51
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:54

спасибо, буду знать
ann_manoff
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 03.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 05:57

Спасибо, для меня очень важно периодически получать подобную информацию
bnv230877
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 20.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает? 1, 2, 3
D2 » Чет 03 жов, 2019 10:30
21 4176
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 21:14
omb
Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж 1, 2, 3, 4
D2 » П'ят 11 жов, 2019 15:13
34 6576
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 18:57
ann_manoff
Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX 1, 2, 3
D2 » Суб 07 кві, 2018 19:34
25 8436
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 18:42
ann_manoff

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (260)
20.02.2020 07:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.