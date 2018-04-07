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Finance.ua: Страны без коронавируса. Куда поехать на...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:19
Пропонуємо до обговорення:
7 городов, где можно отлично провести уик-энд
Конец зимы, мало солнца и сыро. Хочется махнуть куда-то хотя бы на уик-энд. Короткий, спонтанный отдых – лучшее средство для борьбы с негативом. Но тут, как назло, пугают новости о коронавирусе. Мы собрали несколько интересных идей для поездки на выходные в страны, куда он еще не проник.
Дивися повний текст Страны без коронавируса. Куда поехать на выходные?
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Додано: Вів 18 лют, 2020 18:54
спасибо, буду знать
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ann_manoff
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Додано: Чет 20 лют, 2020 05:57
Спасибо, для меня очень важно периодически получать подобную информацию
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bnv230877
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