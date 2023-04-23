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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 23:38

Re: Відгуки про Interactive Brokers

А кто-то уже кстати пытался выводить с IB на валютные счета(если сейчас вообще возможно)? Куда выводили и как обстояли дела? Комиссии банков, брокера и тд какие? Понятное дело сейчас не лучшее время но все же интересна обстановка

Еще интересно разбирался ли кто-то есть ли смысл вникать в США облигации или даже евровые(Франция/Германия)(для экономии на конвертации) через IB? По-мимо кредитного рейтинга есть ли преимущества над нашими ОВДП валютными? Гасятся ли сильно доходы комсами+налогами? Наши просто немного пугают и топить туда большую часть финансов стремно. Любая инфа будет интересна на этот счет
destaom
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:19

destaom виводив на карту Монобанка невиличкі суми - проблем не було
user412
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:12

destaom теж робив тестовий вивід на моно, але 100 баксів, перевірити чи можна виводити на рахунок з якого не було поповнень.

При великому зарахуванні у банка будуть запитання, відповідно треба буде надати як мінімум довідку про доходи.

На рахунок інвестицій закордон, якщо плануєте виводити в Україну то не рекомендую, тому що курс гривні буде просідати, порахуйте податки в такому варіанті, ви нічого не заробите. (Якщо декларувати).
adj
 
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