Відгуки про Interactive Brokers

А кто-то уже кстати пытался выводить с IB на валютные счета(если сейчас вообще возможно)? Куда выводили и как обстояли дела? Комиссии банков, брокера и тд какие? Понятное дело сейчас не лучшее время но все же интересна обстановка
Еще интересно разбирался ли кто-то есть ли смысл вникать в США облигации или даже евровые(Франция/Германия)(для экономии на конвертации) через IB? По-мимо кредитного рейтинга есть ли преимущества над нашими ОВДП валютными? Гасятся ли сильно доходы комсами+налогами? Наши просто немного пугают и топить туда большую часть финансов стремно. Любая инфа будет интересна на этот счет
Привіт усім. Думаю про відкриття рахунку в IB. Є кілька чітких питань. Зацікавлен в купівлі виключно державних облігацій США. 1. Якщо є wise, французька карта, чи можна з неї кинути swift на IB? Чи не буде блоків і т.д. Підводні камені. 2. Податки.. Чи автоматично IB стягує податок з купонів? Якщо дисконтні папери, як утримують податок, чи утримують вони взагалі? 3. Якщо IB не утримує податки, хтось отримував запити від ДПС, ДПС знає про аккаунт IB та доходи за IB? Чи зливає IB дані з ними?
vadymbanker написав:Привіт усім. Думаю про відкриття рахунку в IB. Є кілька чітких питань. Зацікавлен в купівлі виключно державних облігацій США. 1. Якщо є wise, французька карта, чи можна з неї кинути swift на IB? Чи не буде блоків і т.д. Підводні камені. 2. Податки.. Чи автоматично IB стягує податок з купонів? Якщо дисконтні папери, як утримують податок, чи утримують вони взагалі? 3. Якщо IB не утримує податки, хтось отримував запити від ДПС, ДПС знає про аккаунт IB та доходи за IB? Чи зливає IB дані з ними?
ось вам рефералка https://ibkr.com/referral/dmytro900 IB утримує податки які мають бути сплачені в США, а саме 15\30% відсотків з дивідендів, про трежерс не знаю, але оскільки їх виплачує уряд США то було б дивно стягувати з них податок) ІВ нічого не зливає нашій ДПС, вони не знатимуть про ваш ІВ доки ви самі не подасте декларацію зі звітом ІВ, але навіть цей звіт є лише підтвердженням вашої інвест. діяльності, рахунки вони ніяк не трекають, і на запит їм навряд дадуть вдповідь оскльки офіційних угод між ДПС і ІВ немає.