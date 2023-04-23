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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 45464748>
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 23:38

Re: Відгуки про Interactive Brokers

А кто-то уже кстати пытался выводить с IB на валютные счета(если сейчас вообще возможно)? Куда выводили и как обстояли дела? Комиссии банков, брокера и тд какие? Понятное дело сейчас не лучшее время но все же интересна обстановка

Еще интересно разбирался ли кто-то есть ли смысл вникать в США облигации или даже евровые(Франция/Германия)(для экономии на конвертации) через IB? По-мимо кредитного рейтинга есть ли преимущества над нашими ОВДП валютными? Гасятся ли сильно доходы комсами+налогами? Наши просто немного пугают и топить туда большую часть финансов стремно. Любая инфа будет интересна на этот счет
destaom
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:19

destaom виводив на карту Монобанка невиличкі суми - проблем не було
user412
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:12

destaom теж робив тестовий вивід на моно, але 100 баксів, перевірити чи можна виводити на рахунок з якого не було поповнень.

При великому зарахуванні у банка будуть запитання, відповідно треба буде надати як мінімум довідку про доходи.

На рахунок інвестицій закордон, якщо плануєте виводити в Україну то не рекомендую, тому що курс гривні буде просідати, порахуйте податки в такому варіанті, ви нічого не заробите. (Якщо декларувати).
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 02:13

adj

Да, в курсе про эти проблемы с убытками на курсовой разнице. Тут считай как повезет, можно вообще в минус выйти. Вообще абсурдная ситуация от которой руки опускаются)

Остается в долгую наедяться что все наладится либо уже выводить за границей в перспективе. Но всяко лучше чем держать всю сумму в Украине либо мертвым грузом в нале мне кажется
destaom
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 11:12

Реєстрація Інтерактив Брокерс

Всім привіт. Намагаюся зареєструватися на ІБ, не приходить смс з кодом підтвердження (Водафон). Оператор каже все ок з його боку. В чому може бути проблема?
Max_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:10

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Привіт усім. Думаю про відкриття рахунку в IB. Є кілька чітких питань. Зацікавлен в купівлі виключно державних облігацій США. 1. Якщо є wise, французька карта, чи можна з неї кинути swift на IB? Чи не буде блоків і т.д. Підводні камені. 2. Податки.. Чи автоматично IB стягує податок з купонів? Якщо дисконтні папери, як утримують податок, чи утримують вони взагалі? 3. Якщо IB не утримує податки, хтось отримував запити від ДПС, ДПС знає про аккаунт IB та доходи за IB? Чи зливає IB дані з ними?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:49

  vadymbanker написав:Привіт усім. Думаю про відкриття рахунку в IB. Є кілька чітких питань. Зацікавлен в купівлі виключно державних облігацій США. 1. Якщо є wise, французька карта, чи можна з неї кинути swift на IB? Чи не буде блоків і т.д. Підводні камені. 2. Податки.. Чи автоматично IB стягує податок з купонів? Якщо дисконтні папери, як утримують податок, чи утримують вони взагалі? 3. Якщо IB не утримує податки, хтось отримував запити від ДПС, ДПС знає про аккаунт IB та доходи за IB? Чи зливає IB дані з ними?

ось вам рефералка https://ibkr.com/referral/dmytro900
IB утримує податки які мають бути сплачені в США, а саме 15\30% відсотків з дивідендів, про трежерс не знаю, але оскільки їх виплачує уряд США то було б дивно стягувати з них податок)
ІВ нічого не зливає нашій ДПС, вони не знатимуть про ваш ІВ доки ви самі не подасте декларацію зі звітом ІВ, але навіть цей звіт є лише підтвердженням вашої інвест. діяльності, рахунки вони ніяк не трекають, і на запит їм навряд дадуть вдповідь оскльки офіційних угод між ДПС і ІВ немає.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:13

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Maxwe11 написав:
  vadymbanker написав:Привіт усім. Думаю про відкриття рахунку в IB. Є кілька чітких питань. Зацікавлен в купівлі виключно державних облігацій США. 1. Якщо є wise, французька карта, чи можна з неї кинути swift на IB? Чи не буде блоків і т.д. Підводні камені. 2. Податки.. Чи автоматично IB стягує податок з купонів? Якщо дисконтні папери, як утримують податок, чи утримують вони взагалі? 3. Якщо IB не утримує податки, хтось отримував запити від ДПС, ДПС знає про аккаунт IB та доходи за IB? Чи зливає IB дані з ними?

ось вам рефералка https://ibkr.com/referral/dmytro900
IB утримує податки які мають бути сплачені в США, а саме 15\30% відсотків з дивідендів, про трежерс не знаю, але оскільки їх виплачує уряд США то було б дивно стягувати з них податок)
ІВ нічого не зливає нашій ДПС, вони не знатимуть про ваш ІВ доки ви самі не подасте декларацію зі звітом ІВ, але навіть цей звіт є лише підтвердженням вашої інвест. діяльності, рахунки вони ніяк не трекають, і на запит їм навряд дадуть вдповідь оскльки офіційних угод між ДПС і ІВ немає.
Як розуміти 15\30%?
Як дізнатися щодо трежеріс..?

Як зараз завести на IB?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:38

vadymbanker трежеріс - державні облігації США.
Податок 15%/30% для не резидентів/резидентів США відповідно але він стосується виключгл дивідентів, по трежеріс - гугліть.
Завести кошти можна через вайс/зен/револют або будь який інший закордонний банк.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 16:45

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Податку з федеральних облігацій нема. Автоматично іб не знімає і не платить податки. В цьому році моїй дівчині прийшла анкета оновити дані, ця анкета уже була для CRS. ІБ не всіх обслуговує в США, якщо у вас буде офіс не США то 99% що по CRS дані відправляться в Україну.

В цьому році перший раз наша податкова отримає дані по CRS, десь у вересні. Спочатку будуть займатися тими у кого рахунки з $250к і більше.

Вирішуйте самі. Вже по новим рахункам (не іб, а взагалі всіх хто репортує по CRS) інформація буде подаватись навіть по рахунках де було менше 250к.

Тому якщо відкриває рахунок то дивіться у виписці в якому підрозділі у вас рахунок.

Подавати декларацію не складно, якщо знати як подавати. Але враховуйте що дохід буде номінально в доларах, а по факту в гривні. А гривня лише за пару тижнів 2 грн втратила. Відповідно ваш дохід пропорційно в гривні виросте - більші податки.
adj
 
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