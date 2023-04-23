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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:16

vadymbanker вище вже була дана відповідь. Читайте тред.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:56

Re: Відгуки про Interactive Brokers

adj написав:vadymbanker вище вже була дана відповідь. Читайте тред.
Однозначного ответа нет.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:53

vadymbanker пишу другий раз. ІБ не знімає податку за облігації мінфіну США. Також його не треба платити в США. В Україні треба платити, як за звичайний інвестиційний/іноземний прибуток. В кінці року подавши декларацію в ДПС.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:36

Re: Відгуки про Interactive Brokers

adj написав:vadymbanker пишу другий раз. ІБ не знімає податку за облігації мінфіну США. Також його не треба платити в США. В Україні треба платити, як за звичайний інвестиційний/іноземний прибуток. В кінці року подавши декларацію в ДПС.
Дякую.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:42

vadymbanker
Шкурне питання, як Ви Wise у Франції поповнюєте? Чи Ви його виключно як платіжну систему використовуєте? Багато читав що Wise типу нашого Монобанку але як же заводити гроші на баланс?
viy
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 08:21

Re: Відгуки про Interactive Brokers

viy написав:vadymbanker
Шкурне питання, як Ви Wise у Франції поповнюєте? Чи Ви його виключно як платіжну систему використовуєте? Багато читав що Wise типу нашого Монобанку але як же заводити гроші на баланс?
Binance p2p….
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:45

vadymbanker

Дякую, але легше не стало))
viy
 
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  #<1 ... 46474849
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