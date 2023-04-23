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Відгуки про
Interactive Brokers

Відгуки про Interactive Brokers
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 17:16

vadymbanker вище вже була дана відповідь. Читайте тред.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 13:56

Re: Відгуки про Interactive Brokers

adj написав:vadymbanker вище вже була дана відповідь. Читайте тред.
Однозначного ответа нет.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 22:53

vadymbanker пишу другий раз. ІБ не знімає податку за облігації мінфіну США. Також його не треба платити в США. В Україні треба платити, як за звичайний інвестиційний/іноземний прибуток. В кінці року подавши декларацію в ДПС.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 09:36

Re: Відгуки про Interactive Brokers

adj написав:vadymbanker пишу другий раз. ІБ не знімає податку за облігації мінфіну США. Також його не треба платити в США. В Україні треба платити, як за звичайний інвестиційний/іноземний прибуток. В кінці року подавши декларацію в ДПС.
Дякую.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 14:42

vadymbanker
Шкурне питання, як Ви Wise у Франції поповнюєте? Чи Ви його виключно як платіжну систему використовуєте? Багато читав що Wise типу нашого Монобанку але як же заводити гроші на баланс?
viy
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 08:21

Re: Відгуки про Interactive Brokers

viy написав:vadymbanker
Шкурне питання, як Ви Wise у Франції поповнюєте? Чи Ви його виключно як платіжну систему використовуєте? Багато читав що Wise типу нашого Монобанку але як же заводити гроші на баланс?
Binance p2p….
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 11:45

vadymbanker

Дякую, але легше не стало))
viy
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:03

Re: Відгуки про Interactive Brokers

Запросив додаткові доступи в IB, прислали на підпис на додачу до стандартних документів CRS форму.

Судячи з їх FAQ те що вони по цій формі будуть присилати буде доступно в репортах там де зараз 1042-S.

2025 буде цікавим роком, грошей в бюджеті буде мало, ДПС отримає додаткову інформацію про іноземні доходи. І це при тому що в ДПС вони поняття не будуть мати як правильно рахувати ці доходи (я думаю ІБ за них порахує) але по якому курсу це все має йти? Чи буде розбивка які це типи доходів (дивіденди, проценти, капітал ґейн) теж не ясно. На мою думку доводити прийдеться багато (знову).

Перший раз такий шок у ДПС був коли звітуєш по іноземним доходам, там куча питань як правило.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 17:49

Раніше писав про заборону поповнень в євро для резидентів Запорізької, Херсонської, Донецької областей. Ще взимку оформив ВПО в Дніпрі. Скрін з Дії довідки ВПО цілком задовільнив ІВ. Тепер знову маю змогу поповнювати рахунок з європейського рахунку.
Доречі, хто підкаже, в якому банку або необанку (крім Paysera) можливо зараз відкрити рахунок резиденту України, не виїжджаючи за кордон.
bulldog-zp
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