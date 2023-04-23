Відгуки про Interactive Brokers

Додано: Сер 12 лют, 2025 20:01

The_Rebel написав: А з 2го поповнення - це вже Револют хоче наварити таку комісію в 2.5 і більше процентів. Хай ідуть у дупу. Наприклад, на валютних облігаціях щоб заробити 2.5% треба кошти близько 8 місяців дати в користування. Не кажучи вже про депозити - де до 2х років. А вони хочуть за одну транзакцію. А з 2го поповнення - це вже Револют хоче наварити таку комісію в 2.5 і більше процентів. Хай ідуть у дупу. Наприклад, на валютних облігаціях щоб заробити 2.5% треба кошти близько 8 місяців дати в користування. Не кажучи вже про депозити - де до 2х років. А вони хочуть за одну транзакцію.

Суровый мир карточных переводов. 0.9% - по-божески. 2.5% - это, наверное, картозависимо. Комисия эквайера сильно зависит и от типа МПС (Visa должна бы быть дешевле) и от кредитности карты. В обсуждении на uainvest недавно фигурировало число 1.3%.Не шара, да. Ну так и переводят для того, чтобы покупать не украинские валютные облигации, а какие-нить акции Nvidia с доходом в 100% в год и тогда одноразово 2.5% выглядит не так уж страшно. Ну или если главное - это, как сформулировано в задаче, пополнить Револют, а цена уже вторична.Кстати, по гривне, если переводить через карты, то не дешевле, что не удивительно. Я как-то налоги с карты заплатил через кнопочку в кабинете налоговой. Больше 3% взяли сверху. Причём, в отличие от Революта, без предупреждения.