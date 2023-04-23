|
|
|
Відгуки про Interactive Brokers
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 12 лют, 2025 20:01
The_Rebel написав:
А з 2го поповнення - це вже Револют хоче наварити таку комісію в 2.5 і більше процентів. Хай ідуть у дупу. Наприклад, на валютних облігаціях щоб заробити 2.5% треба кошти близько 8 місяців дати в користування. Не кажучи вже про депозити - де до 2х років. А вони хочуть за одну транзакцію.
Суровый мир карточных переводов. 0.9% - по-божески. 2.5% - это, наверное, картозависимо. Комисия эквайера сильно зависит и от типа МПС (Visa должна бы быть дешевле) и от кредитности карты. В обсуждении на uainvest недавно фигурировало число 1.3%.
Не шара, да. Ну так и переводят для того, чтобы покупать не украинские валютные облигации, а какие-нить акции Nvidia с доходом в 100% в год и тогда одноразово 2.5% выглядит не так уж страшно. Ну или если главное - это, как сформулировано в задаче, пополнить Револют, а цена уже вторична.
Кстати, по гривне, если переводить через карты, то не дешевле, что не удивительно. Я как-то налоги с карты заплатил через кнопочку в кабинете налоговой. Больше 3% взяли сверху. Причём, в отличие от Революта, без предупреждения.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5726
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 697 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
6
Додано: Сер 12 лют, 2025 22:37
Знайшов нарешті на цій гілці
-
bulldog-zp
-
-
- Повідомлень: 193
- З нами з: 08.07.11
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 17 лют, 2025 11:12
moveton
В Укргазі МастерКард - 1,3% по гугл-пей якщо тянути з Революту. Для "штовхання" по номеру карти з посилання вище ПУМБ підтверджую, Моно також. Приват ще бере додаткові комісії за обмін і т.п., тому не рекомендую
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 776
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Нед 09 бер, 2025 15:31
Доброго дня, чи є можливість в інтеректів брокерс придбати акції європейських компаній? Бачив тікери на Парижській фондовій біржі, Стокгольмських та ін., цікавить чи можна в них брати участь через ІБ.
Питаю, бо я так розумію, що зараз реєстрації проходить на США
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 1017
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 09 бер, 2025 16:20
vadymbanker написав:Доброго дня, чи є можливість в інтеректів брокерс придбати акції європейських компаній? Бачив тікери на Парижській фондовій біржі, Стокгольмських та ін., цікавить чи можна в них брати участь через ІБ.
Питаю, бо я так розумію, що зараз реєстрації проходить на США
Можна, і азіатські є
Реєстрація не обмежує вас в тому, що купувати
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36436
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1494 раз.
- Подякували: 8229 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 15 лип, 2025 16:57
St/2 написав: sonder написав: St/2 написав:
Я конечно сильно извеняюсь, но, у IB около 1 млн активных клиентов (минимум одна сделка в месяц), средний счет клиента $260.000. После этого есть смысл читать публичный договор?
В качестве компенсации, IB находится под тремя самыми жесткими регуляторами планеты.
Хай хоч всі гроші на світі тримають на своїх рахунках, і регулюються хоч на Марсі, договори треба читати дуже уважно. IB - не центр святого паломництва, а звичайний онлайн-брокер, взаємодія з яким несе ризики.
Читать можно все что на заборах пишут только толку, IB точно не будет ничего менять.
Не нравится - проходите мимо, прямо в Фридом и прочие Белиз-овые кухни.
Але все-одно тексти у них кумедні.
Напр., з розділу 02:
Як довго ми зберігаємо вашу Персональну інформацію?
Ми зберігаємо вашу Персональну інформацію у формі, що дозволяє її ідентифікувати, відповідно до наших внутрішніх політик, які встановлюють загальні стандарти та процедури щодо зберігання, обробки та утилізації вашої Персональної інформації. Персональна інформація зберігається стільки, скільки необхідно для виконання правових, регуляторних та бізнес-вимог. Терміни зберігання можуть бути продовжені, якщо нам потрібно зберегти вашу Персональну інформацію у зв'язку із судовими процесами, розслідуваннями та провадженнями.
(автопереклад з англ.)
Отже, фраза “стільки, скільки необхідно” -- вона у них (Заходу) з розряду улюблених? 🤔😂
І такого тексту у них багато...
Сотні кілобайт.
Хоча деякі розділи дало як pdf.
Деякі розділи взагалі неясно чому підсовує.
Напр., опціони. Якщо людина не ставила на них галочку.
Хіба не логічніше було би давати той розділ на підпис, лише коли користувач активує колись потім (можливо), ті опціони? 🤔
Лінива якась та ІВ. Взагалі не хоче своє ПЗ вдосконалювати. 😒
Faceless написав:
vadymbanker написав:Доброго дня, чи є можливість в інтеректів брокерс придбати акції європейських компаній? Бачив тікери на Парижській фондовій біржі, Стокгольмських та ін., цікавить чи можна в них брати участь через ІБ.
Питаю, бо я так розумію, що зараз реєстрації проходить на США
Можна, і азіатські є
Реєстрація не обмежує вас в тому, що купувати
А як щодо ризиків?🤔
От у розділі 03 паки паперів, яку всі підписують не дивлячись:
Interactive Brokers LLC є членом Корпорації захисту інвесторів у цінні папери («SIPC»). SIPC захищає готівку та цінні папери, що зберігаються в Interactive Brokers, як зазначено в Законі про захист інвесторів у цінні папери. SIPC захищає готівку, включаючи долари США та іноземну валюту, тією мірою, якою готівка була внесена до Interactive Brokers з метою придбання цінних паперів. Чи буде іноземна валюта на вашому рахунку IB захищена SIPC, частково залежатиме від того, чи вважалася готівка внесеною до Interactive Brokers з метою придбання цінних паперів. Interactive Brokers очікує, що принаймні одним із факторів, що враховуються при прийнятті рішення, буде те, чи займається клієнт торгівлею цінними паперами на додаток до торгівлі на ринку Форекс або разом із нею, і в якій мірі, але, як обговорювалося у розділі 3 вище, кошти, внесені спеціально для торгівлі на ринку Форекс, не мають регуляторного захисту згідно з правилами NFA або правилами CFTC. Для отримання додаткової інформації вам слід звернутися до свого юрисконсульта або до SIPC.
Гроші клієнта, що зберігаються на рахунку в цінних паперах, підпадають під дію правила 15c3-3 Закону про фондову біржу, яке регулює вимоги до резервування клієнтів. Хоча відповідні правила вимагають лише щотижневого розрахунку вимоги до резервування 15c3-3 та пов'язаного з нею розподілу коштів клієнтів, IB виконує такі розрахунки та розподіл щодня.
Загальний ризик: Клієнт розуміє та визнає, що купівля та продаж цінних паперів, опціонів, ф'ючерсів та інших фінансових продуктів, деномінованих в іноземній валюті або якими торгують на іноземних ринках, є за своєю суттю ризикованими та вимагають значних знань та досвіду. Клієнти, які подають заявку на відкриття мультивалютних рахунків Interactive Brokers, підтверджують, що вони усвідомлюють та розуміють ризики, пов'язані з торгівлею іноземними цінними паперами, опціонами, ф'ючерсами та валютами, і що вони мають достатні фінансові ресурси для понесення таких ризиків.
Інші ризики: Існують інші ризики, пов'язані з торгівлею іноземними інвестиційними продуктами та торгівлею іноземною валютою, які не можуть бути детально описані в цьому документі. Однак, як правило, операції з іноземними цінними паперами, опціонами, ф'ючерсами та валютними операціями пов'язані з поєднанням таких факторів ризику: ринковий ризик, кредитний ризик, ризик розрахунків, ризик ліквідності, операційний ризик та юридичний ризик. Наприклад, можуть виникнути серйозні збої на ринку, якщо економічні, політичні чи інші непередбачені події на місцевому чи закордонному рівні впливають на ринок. Крім того, дата розрахунку валютних угод може змінюватися через різницю в часових поясах та банківські свята. Під час торгівлі на різних валютних ринках це може вимагати запозичення коштів для розрахунку валютних угод. Процентну ставку за позиковими коштами необхідно враховувати при розрахунку вартості торгів на кількох ринках. На додаток до цих видів ризику, можуть бути й інші фактори, такі як питання бухгалтерського обліку та податкового режиму, які Клієнти повинні враховувати.
А ці чуваки люблять писати слово “ризик” 😁
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2649
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|619
|315566
|
|
|288
|120112
|
|
|40
|32712
|
|