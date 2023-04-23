Відгуки про Interactive Brokers

Хай хоч всі гроші на світі тримають на своїх рахунках, і регулюються хоч на Марсі, договори треба читати дуже уважно. IB - не центр святого паломництва, а звичайний онлайн-брокер, взаємодія з яким несе ризики.

Як довго ми зберігаємо вашу Персональну інформацію? Ми зберігаємо вашу Персональну інформацію у формі, що дозволяє її ідентифікувати, відповідно до наших внутрішніх політик, які встановлюють загальні стандарти та процедури щодо зберігання, обробки та утилізації вашої Персональної інформації. Персональна інформація зберігається стільки, скільки необхідно для виконання правових, регуляторних та бізнес-вимог. Терміни зберігання можуть бути продовжені, якщо нам потрібно зберегти вашу Персональну інформацію у зв'язку із судовими процесами, розслідуваннями та провадженнями.

vadymbanker написав: Доброго дня, чи є можливість в інтеректів брокерс придбати акції європейських компаній? Бачив тікери на Парижській фондовій біржі, Стокгольмських та ін., цікавить чи можна в них брати участь через ІБ. Питаю, бо я так розумію, що зараз реєстрації проходить на США