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Finance.ua: Скільки і куди вкласти, щоб отримувати $1000...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:48
Пропонуємо до обговорення:
Для тих, хто не хоче працювати
Який потрібен щомісячний дохід, щоб не ходити на роботу і при цьому комфортно себе почувати? Для себе я визначила його сумою в $1000 і спробувала підрахувати, скільки і куди потрібно вкласти, щоб отримувати такі гроші.
Дивися повний текст Скільки і куди вкласти, щоб отримувати $1000 доходу на місяць
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D2
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Додано: Чет 20 лют, 2020 17:19
Как насчет акций? Есть компании, которые стабильно выплачивают около 5-6% дивидендов. Понятно, что надежность не 100%, но это лучше, чем ОВГЗ.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 20 лют, 2020 17:29
это бред. процент 2-5% это сверх консервативный инвестор . да процентов до 40 портфеля можно держать в этом, есть куча инструментов с доходностью от 20 % и намного больше. у меня иногда трейдинг дает процентов 10 в месяц.
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mistersv67
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Додано: Чет 20 лют, 2020 21:04
mistersv67 написав:
это бред. процент 2-5% это сверх консервативный инвестор . да процентов до 40 портфеля можно держать в этом, есть куча инструментов с доходностью от 20 % и намного больше. у меня иногда трейдинг дает процентов 10 в месяц.
Воровство и мошенничество дает профита 100500%
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vpchelko
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:10
Ни чего об инфляции...гривна хвдеет, и доллар тоже не стабилен...почему-то сдача недвижимости рассматривается - этомечта идиота, зарыть деньги и ждать дерево с монетами ...сложился в недвижимость, сделал ремонт - перепродай...и тогда регион не имеет значения...все за Киев пишет, а напиши за какой н быть мухосранск где аренда 2000 гривнами после налогов, там однушек с десяток нужно, после года квартирантов 2000$ на ремонт...что заработал все на ремонты...вывод статья бесполезная и безграмотная...
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prizrak9999
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Додано: Чет 20 лют, 2020 22:24
... тимчасово заробити можна тут!
- але так буде не завжди...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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