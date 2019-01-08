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Finance.ua: Скільки і куди вкласти, щоб отримувати $1000...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 22 лют, 2020 06:17
профанская статейка с явным перекручиванием фактов, настолько что видится откровенной дезой
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Surfer
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Додано: Суб 22 лют, 2020 15:22
Surfer написав:
профанская статейка с явным перекручиванием фактов, настолько что видится откровенной дезой
Скорее, статья из серии "практические советы по чувственному сексу, написанные монахиней-девственницей"
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Astacus
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Додано: Суб 22 лют, 2020 22:30
Surfer написав:
профанская статейка с явным перекручиванием фактов, настолько что видится откровенной дезой
Стоимость квартир явно завышена. Как и аренда. Сдать 2 однушке в спальнике за 25 штук? Желаю удачи. Минимум вдвое ошиблись.
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Pashaserebryaniy
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Додано: Сер 25 бер, 2020 06:58
Мне б чему нибудь научиться делать, чтобы зарабатывать 1000$в месяц.хотя...
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zenafedoseenko
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:07
zenafedoseenko написав:
Мне б чему нибудь научиться делать, чтобы зарабатывать 1000$в месяц.хотя...
Освіта! Мова. Німецька і англійська. Машинобудування, робототехніка, біотехнологіі, програмування етс..
Зрештою подивіться прогнози на сайті німецького консульства.
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athena1
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D2
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