RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Скільки і куди
вкласти, щоб отримувати $1000...

Finance.ua: Скільки і куди вкласти, щоб отримувати $1000...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 06:17

профанская статейка с явным перекручиванием фактов, настолько что видится откровенной дезой
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 14.11.13
Подякував: 175 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 15:22

  Surfer написав:профанская статейка с явным перекручиванием фактов, настолько что видится откровенной дезой


Скорее, статья из серии "практические советы по чувственному сексу, написанные монахиней-девственницей"
Astacus
 
Повідомлень: 98
З нами з: 15.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:30

  Surfer написав:профанская статейка с явным перекручиванием фактов, настолько что видится откровенной дезой

Стоимость квартир явно завышена. Как и аренда. Сдать 2 однушке в спальнике за 25 штук? Желаю удачи. Минимум вдвое ошиблись.
Pashaserebryaniy
 
Повідомлень: 5
З нами з: 22.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 06:58

Мне б чему нибудь научиться делать, чтобы зарабатывать 1000$в месяц.хотя...
zenafedoseenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 03.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:07

  zenafedoseenko написав:Мне б чему нибудь научиться делать, чтобы зарабатывать 1000$в месяц.хотя...

Освіта! Мова. Німецька і англійська. Машинобудування, робототехніка, біотехнологіі, програмування етс..
Зрештою подивіться прогнози на сайті німецького консульства.
athena1
 
Повідомлень: 2162
З нами з: 18.12.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:11

Серйозный сайт,а такие статьти пишите.Только отвращение
QIWIT
 
Повідомлень: 595
З нами з: 28.12.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:38

Re: Finance.ua: Скільки і куди вкласти, щоб отримувати $1000

Как-то на реддите была ветка, спрашивали миллионеров с чего они начинали, так 70% выросли именно на сдаче в аренду помещений.
reiktss
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 19.06.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 22:42

  reiktss написав:Как-то на реддите была ветка, спрашивали миллионеров с чего они начинали, так 70% выросли именно на сдаче в аренду помещений.

купленных на деньги родителей
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 561
З нами з: 10.06.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 07:32

інформація із статті втратила актуальність на 50-75%
чому?

бо останні зміни по ній - "ОНОВЛЕНО 20 ЛЮТОГО 2020"

тобто ще ДО КОРОНА-КРИЗИ!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8759
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 07:33

дуже серйозна зміна (виділив грубим)


вкладень в ОВДП є кілька вигідних переваг:

100% гарантія держави на всю вкладену суму.
Прибутковість вища, ніж у депозитів.
Дохід, отриманий від ОВДП, не обкладається податком. Стягується тільки військовий збір. -> ВЖЕ НЕ СТЯГУЄТЬСЯ !!!
Облігації завжди можна продати вторинному ринку.
Під заставу ОВДП можна брати кредити.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8759
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Безбідна старість 1, 2, 3, 4
D2 » П'ят 29 бер, 2019 14:35
36 9297
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 16:44
reiktss
Finance.ua: Как заработать на «Кабанчике»
D2 » Пон 08 чер, 2020 13:00
6 4054
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 чер, 2020 16:36
reiktss
Finance.ua: Закон о земле – что нужно знать обычному...
D2 » Чет 09 кві, 2020 11:59
3 13160
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 15:59
gust

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86937)
20.06.2020 09:08
EximBonus Bot (1576)
20.06.2020 09:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.