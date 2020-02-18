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Кличко заговорив про продовження
гілки київського метро...

Кличко заговорив про продовження гілки київського метро...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:31

Кличко заговорив про продовження гілки київського метро...

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко не відкидає можливості будівництва продовження столичного метро в напрямку Броварів (Київська обл.) в рамках розвитку київської агломерації.

Дивися повний текст Кличко заговорив про продовження гілки київського метро в напрямку Броварів.
R2
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Кличко только говорит и обещает!!!!!!!!!!!!!!!
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Ботики ткаченка поналазили. ткаченко і бєня - лохи.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:01

а Сапожко в курсе его планов? или уже по долям определились...
Tamagoch
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