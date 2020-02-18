|
|
|
Кличко заговорив про продовження гілки київського метро...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:31
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко не відкидає можливості будівництва продовження столичного метро в напрямку Броварів (Київська обл.) в рамках розвитку київської агломерації.
Дивися повний текст Кличко заговорив про продовження гілки київського метро в напрямку Броварів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93609
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:31
Кличко только говорит и обещает!!!!!!!!!!!!!!!
-
mapamapa
-
-
- Повідомлень: 262
- З нами з: 06.08.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:35
говорити - не робити
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2714
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:01
Ботики ткаченка поналазили. ткаченко і бєня - лохи.
-
kyiv7777
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 09.03.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:01
а Сапожко в курсе его планов? или уже по долям определились...
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 3024
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 312 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|