RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кому в Києві складно
знайти роботу

Кому в Києві складно знайти роботу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:03

Кому в Києві складно знайти роботу

Пропонуємо до обговорення:
Про це УНН повідомили у Київському міському центрі зайнятості у відповідь на запит.

Дивися повний текст Кому в Києві складно знайти роботу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93652
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:03

очень тяжело найти работу в Киеве лодырям. Киев сосредоточение капиталла если человек безработный это проблемный индивид. Если главный бухгалтер ищет работу это вор которого выгнали. И т.д.
alekc_sizov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 75
З нами з: 14.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 18:39

alekc_sizov якщо Ви роботодавець (що навряд), то співчуваю вашим робітникам
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 92
З нами з: 14.11.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:33

За інформацією служби зайнятості, у середньому на одну вакансію претендують три професійні фахівці, зокрема, серед тих, хто займав керівні посади – 12 осіб.

Всі хочуть сидіти в офісі під кондиціонером і керувати. А працювати - дурних немає. :D
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 512
З нами з: 24.05.09
Подякував: 159 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 22:44

  NetSerpent написав:Всі хочуть сидіти в офісі під кондиціонером і керувати. А працювати - дурних немає. :D

В Украине все умные, поэтому безработные.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9016
З нами з: 03.11.08
Подякував: 694 раз.
Подякували: 1990 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:21

очень тяжело найти работу в Киеве лодырям. Киев сосредоточение капиталла если человек безработный это проблемный индивид. Если главный бухгалтер ищет работу это вор которого выгнали. И т.д.

Тысяча процентов! Я не из Киева, а из Днепра, но тут ситуация аналогичная, не работает либо ленивый, либо проблемный. Без вариантов.
dusenko4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 29.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:06

  alekc_sizov написав:очень тяжело найти работу в Киеве лодырям. Киев сосредоточение капиталла если человек безработный это проблемный индивид. Если главный бухгалтер ищет работу это вор которого выгнали. И т.д.

Да все просто: если специалист уровня директора или главбуха ищет работу, то уж точно не через службу занятости. А вот посидеть несколько месяцев на пособии - милое дело. Подходящих вакансий СЗ все равно ведь не предложит.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 26.02.18
Подякував: 316 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:13

Re: Кому в Києві складно знайти роботу

Глупая статья вообще - в ней ничего не сказано на какую зарплату найти работу...

То есть найти работу на 5т грн за полный день наверное легко - вон все столбы увешаны объявлениями - и что, кому-то странно откуда же тогда берутся люди на бирже за 4т грн пособия???
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 533
З нами з: 16.05.12
Подякував: 96 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:03

  Gastarbaiter написав:
  alekc_sizov написав:очень тяжело найти работу в Киеве лодырям. Киев сосредоточение капиталла если человек безработный это проблемный индивид. Если главный бухгалтер ищет работу это вор которого выгнали. И т.д.

Да все просто: если специалист уровня директора или главбуха ищет работу, то уж точно не через службу занятости. А вот посидеть несколько месяцев на пособии - милое дело. Подходящих вакансий СЗ все равно ведь не предложит.

Я знаю людей которые так делали, по их мнению они так частично возвращали выплаченные на всяких дармоедов налоги. И да, как по мне, логика в этом есть.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], safonovstanislav, ssnet і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Середня зарплата в Києві вища від загальноукраїнської у...
R2 » Пон 24 лют, 2020 13:36
1 19
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 13:36
Kudrjavuy
У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...
R2 » Пон 24 лют, 2020 11:45
3 59
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лют, 2020 13:22
slonic32
Для разової поїздки в Києві буде потрібен QR-квиток: де...
R2 » Нед 23 лют, 2020 15:49
1 132
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лют, 2020 15:49
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17570)
24.02.2020 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.