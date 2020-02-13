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Щоб платити в Україні
іпотеку, треба торгувати...

Щоб платити в Україні іпотеку, треба торгувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:54

Чтобы платить в Украине ипотеку, нужно торговать наркотиками или оружием – Гончарук.
Страна дилеров и торговцев оружием - Гончарук
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:20

  AlifeSoft написав:Ну или быть IT-шником и продавать оружие и наркотики (поушены и бустеры) в MMO. Люди там иногда по 5000$ в месяц сливают, казино это фигня по сравнению с этим. В Южной Корее только недавно отменили ограничение на донат для взрослых (хотя ограничение на донат для детей оставили).

Так что идите в IT и на годовую зарплату вы сможете купить трехкомнатную квартиру без всякой ибатеки.

PS
А кто вообще из вас играет в MMO?


Такое ощущение, что айтишникам на работе делать нечего, и они целыми днями по инету шарятся, а потом на всех форумах экспертов изображают.
Сколько сейчас стоит нормальная 3-комнатная квартира в нормальном районе Киева, Львова, Харькова или Днепра? Не меньше 40000 евро, ведь? А теперь вопрос - что будет, если миллион человек решат по вашему совету пойти в ИТ, рассчитывая на зарплату пусть даже 40000 евро в год?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:30

  AlifeSoft написав:Ну или быть IT-шником и продавать оружие и наркотики (поушены и бустеры) в MMO. Люди там иногда по 5000$ в месяц сливают, казино это фигня по сравнению с этим. В Южной Корее только недавно отменили ограничение на донат для взрослых (хотя ограничение на донат для детей оставили).

Так что идите в IT и на годовую зарплату вы сможете купить трехкомнатную квартиру без всякой ибатеки.

PS
А кто вообще из вас играет в MMO?

Что это за ММО и зачем там донатить?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:47

  PasserBy написав:
  AlifeSoft написав:Ну или быть IT-шником и продавать оружие и наркотики (поушены и бустеры) в MMO. Люди там иногда по 5000$ в месяц сливают, казино это фигня по сравнению с этим. В Южной Корее только недавно отменили ограничение на донат для взрослых (хотя ограничение на донат для детей оставили).

Так что идите в IT и на годовую зарплату вы сможете купить трехкомнатную квартиру без всякой ибатеки.

PS
А кто вообще из вас играет в MMO?


Такое ощущение, что айтишникам на работе делать нечего, и они целыми днями по инету шарятся, а потом на всех форумах экспертов изображают.
Сколько сейчас стоит нормальная 3-комнатная квартира в нормальном районе Киева, Львова, Харькова или Днепра? Не меньше 40000 евро, ведь? А теперь вопрос - что будет, если миллион человек решат по вашему совету пойти в ИТ, рассчитывая на зарплату пусть даже 40000 евро в год?

Ві изначально не корректно поставили вопрос.
- "Кто платить будет?"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:55

Кто торгует норкотой или оружием, тот ИПОТЕКУ не оформляет. А покупает.
polevoyviktor1963pv
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:07

Платити кредит і не мати гарантії отримати своє житло, зараз 200 000 інвесторів житла не отримали свої квартири, які на 100% оплатили, багато з них виплачують кредити і знімають квартири.
sm0973184499
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:32

  PasserBy написав:Такое ощущение, что айтишникам на работе делать нечего, и они целыми днями по инету шарятся, а потом на всех форумах экспертов изображают.
Сколько сейчас стоит нормальная 3-комнатная квартира в нормальном районе Киева, Львова, Харькова или Днепра? Не меньше 40000 евро, ведь? А теперь вопрос - что будет, если миллион человек решат по вашему совету пойти в ИТ, рассчитывая на зарплату пусть даже 40000 евро в год?


В Индии 4 млн IT-шников заводят в страну чуть больше 100 млрд$. Так что будет +25 млрд$ для страны. А сыры мы можем есть и украинские (если они нормального качества).
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:35

  барабашов написав:Что это за ММО и зачем там донатить?


Если хотите узнать как донатить то поиграйте в русские MMO типа Аллоды онлайн. Слава Богу, что в Украине Mail.ru запрещен. Ну а если хотите посмотреть донат лайт то вот Tera Next.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:54

  sm0973184499 написав:Платити кредит і не мати гарантії отримати своє житло, зараз 200 000 інвесторів житла не отримали свої квартири, які на 100% оплатили, багато з них виплачують кредити і знімають квартири.

Ніхто не каже, що іпотека тільки на те, що будується. Навпаки, в першу чергу це кредити на вторинку
Faceless
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