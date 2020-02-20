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У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 11:45
Пропонуємо до обговорення:
У столиці встановили рекорд за кількістю евакуйованих автомобілів за добу. Як розповів сайту "Сегодня" начальник інспекції по паркування, заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін, 19 лютого цього року з київських вулиць евакуатори забрали 141 автомобіль порушників правил парковки.
Дивися повний текст У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за день автомобілів
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Додано: Пон 24 лют, 2020 11:45
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