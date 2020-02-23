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У Києві встановили рекорд з
кількості евакуйованих за...

У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:45

У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...

Пропонуємо до обговорення:
У столиці встановили рекорд за кількістю евакуйованих автомобілів за добу. Як розповів сайту "Сегодня" начальник інспекції по паркування, заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін, 19 лютого цього року з київських вулиць евакуатори забрали 141 автомобіль порушників правил парковки.

Дивися повний текст У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за день автомобілів.
R2
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в харькове когда?
dis0rder
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:17

«Наша мета - прибрати з вулиць Києва ВСІ автомобілі і оштрафувати ВСІХ водіїв», - розповів сайту “Сегодня” начальник інспекції з паркування, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін.
augur
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:22

Re: У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...

давно пора. немаєш паркомісця - користуйся метро.
slonic32
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