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У Києві встановили рекорд з
кількості евакуйованих за...

У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:45

У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...

Пропонуємо до обговорення:
У столиці встановили рекорд за кількістю евакуйованих автомобілів за добу. Як розповів сайту "Сегодня" начальник інспекції по паркування, заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін, 19 лютого цього року з київських вулиць евакуатори забрали 141 автомобіль порушників правил парковки.

Дивися повний текст У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за день автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:45

в харькове когда?
dis0rder
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:17

«Наша мета - прибрати з вулиць Києва ВСІ автомобілі і оштрафувати ВСІХ водіїв», - розповів сайту “Сегодня” начальник інспекції з паркування, заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін.
augur
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:22

Re: У Києві встановили рекорд з кількості евакуйованих за...

давно пора. немаєш паркомісця - користуйся метро.
slonic32
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:40

slonic32 Типа, нужно купить места для парковки везде, куда собираешься ехать машиной?
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:48

alexander_khirhyalan

Быть готовым заплатить за парковку. Иногда весьма солидную сумму, если речь идет о парковке в центре.
И да - помнить, что досточным количеством мест тебя обеспечивать никто не обязан и охранять машину тоже. Платишь только за то, что твоё корыто занимает место. Собственно, как это и принято в европейских странах.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:04

Точно, в европейских странах тоже, все деньги за парковку идут в карманы частных компаний-дельцов приближенных к меру.
vitoauto
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 15:51

Решили не штрафовать нарушителей, так как деньги от штрафов уходят в казну. А решили эвакуировать, так как владельцы площадок и эвакуаторов смогут заработать.

Убрали 141 машину, гордость, а могли выписать несколько тысяч штрафов, и пополнить местный бюджет. Но без откатов никто работать не хочет.

Любители бросать корчи, в центре полно платных парковок, но иногда нужно пройти 300 метров.
Строить парковки вместо общественного пространства никто не будет. Думать где парковать, нужно было при покупке авто, если не способен найти место - езди на метро.
Лично ставлю машину за 400 метров от работы, ходить не вредно.
egor6508
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 16:19

egor6508

Цель - не наполнить казну (поскольку сама система администрирования на госуровне съест весь профит), а приучить водителей выполнять правила дорожного движения. В какой карман при этом пойдут деньги - вторично. Ну заработают при этом самые предприимчивые и что ?
Nickoss1
 
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