Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі
Дивися повний текст Гончарук доручив голові ДФС змінити систему і прийняти кадрові рішення.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 10:51
Гончарук доручив голові ДФС змінити систему і прийняти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук доручив голові ДФС змінити систему і прийняти кадрові рішення.
Додано: Сер 26 лют, 2020 10:52
пока ГФС больше похожа на рэкет... собственно, кто у власти, такие и методы.... ждем, пока еще интересно
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