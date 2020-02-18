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Гончарук доручив голові ДФС
змінити систему і прийняти...

Гончарук доручив голові ДФС змінити систему і прийняти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:51

Гончарук доручив голові ДФС змінити систему і прийняти...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі

Дивися повний текст Гончарук доручив голові ДФС змінити систему і прийняти кадрові рішення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:52

пока ГФС больше похожа на рэкет... собственно, кто у власти, такие и методы.... ждем, пока еще интересно
Tamagoch
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