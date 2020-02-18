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Економіст, що передбачив кризу 2008 року, про наслідки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 лют, 2020 13:14
Пропонуємо до обговорення:
Про це написав економіст Нуріель Рубіні, що передбачив фінансову кризу 2008 року, в колонці для Financial Times.
Дивися повний текст Економіст, що передбачив кризу 2008 року, про наслідки коронавірусу: \"Найгірше попереду\"
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Додано: Чет 27 лют, 2020 13:14
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Ірина_
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