RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЄС зняв санкції з
Азарова і Ставицького

ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:11

ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького

Пропонуємо до обговорення:
ЄС офіційно зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.

Дивися повний текст ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93880
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:11

Это победа....
saweliy722
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 10.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:16

  saweliy722 написав:Это победа....

а чем вам дедушка не угодил?
sequence
 
Повідомлень: 3172
З нами з: 29.12.15
Подякував: 382 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:14

  sequence написав:
  saweliy722 написав:Это победа....

а чем вам дедушка не угодил?


Та да. Все были плохими, один дедушка хороший :) В общем правильной дорогой идем товарищи ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3798
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ssnet і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Трамп продовжив санкції проти РФ
R2 » Сер 26 лют, 2020 10:50
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лют, 2020 10:50
Tamagoch
США запровадили санкції проти російської компанії, чиї...
R2 » Чет 30 січ, 2020 13:56
1 233
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 13:56
maestro71
Росія розширила санкції проти України
R2 » Вів 17 гру, 2019 21:04
2 195
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2019 10:13
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.