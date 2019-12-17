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ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:11
Пропонуємо до обговорення:
ЄС офіційно зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.
Дивися повний текст ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:11
Это победа....
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saweliy722
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:16
saweliy722 написав:
Это победа....
а чем вам дедушка не угодил?
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:14
sequence написав: saweliy722 написав:
Это победа....
а чем вам дедушка не угодил?
Та да. Все были плохими, один дедушка хороший
В общем правильной дорогой идем товарищи
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Igorten
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Сер 18 гру, 2019 10:13
sal
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