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Finance.ua: Полгода новому Приват24
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:15
Пропонуємо до обговорення:
То, чего вы не знали о самом популярном интернет-банке
Полгода назад ПриватБанк обновил Приват24. Мы решили, что это повод рассказать вам о впечатляющих масштабах использования этого интернет-банка, а также напомнить о некоторых его функциях, о существовании которых многие до сих пор не подозревают.
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D2
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:15
Son of Sun Статейка витягнута за вуха. Приват у багатьох є, але
"22 рази
Стільки разів в середньому за місяць один клієнт заходить в свій Приват24."
Захожу інколи, щоб переглянути курси та раз в квартал зробити пару оплат за комунальні. Накручені ціни на квитки, таксі, а також вода, пиво - переводять цей "банк" в категорію невідомо чого.
Для домогосподарок, які нічого не бачили окрім вайбера і привата, - підійде.
Треба було змінити регулярний платіж, не зміг в новому Приват 24, тільки в компьютері через стару версію.
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tvd4
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:37
Набрали незрозумілих і неадекватних людей !!! користуюсь послугами,але уже не так і з трудом !!! розглядаю питання про банки ....
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valentina806400
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:42
шота мои туда не заносят свои,живём ток на ихние.Шо ж там не так?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:48
Перехожу сразу в старую версию.
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Patrick
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 07:41
Тупиий, незручний та обмежений функціонал додатку. Користуюся лише в окремих випадках через те що контрагенти мають мають приват...
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dzrm74
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