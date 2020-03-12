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Вісім екологічних проблем України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:09
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні Україна відзначить День охорони довкілля. "Коментарі" з'ясували, що в країні потрібно рятувати в першу чергу...
Дивися повний текст Вісім екологічних проблем України
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