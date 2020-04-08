Как нас грабят на центральном отоплении

На сайте тепло.орг.уа можно посмотреть расчетные тарифы на отопление за метр в каждом доме, но те дома, в которых жители сумели организоваться и следить за показаниями счетчиков, там не показывают, чтоб другие не видели. Скрыли информацию! Например, Закревского, 13 на Троещине, тупо нет информации, потому что там точно знаю, что за ноябрь прошлого года, к примеру, люди платили за 60 метров 500 гривен. Обычный советский дом, никакой сверхтеплоизоляции там нет. Для сравнения находящийся рядом дом 13а платил почти в 4 раза больше и эта информация на сайте есть. Как и абсолютное большинство домов. То есть нас просто грабят, рисуют с потолка и показания домового счетчика, и завышенный тариф, несмотря на обвал цены на газ. Это криминал.
hxbbgaf Уже писал ранее - у нас в доме по программе ЕБРР поставили насосик, который гоняет воду в отоплении по кругу с небольшой подпиткой от сети ЦО. В итоге всю зиму у нас температура радиаторов 30-35 градусов. Все жители пользуются кондиционерами или электрическими обогревателями. У моей ближайшей родственницы в соседнем доме температура теплоносителя выше 100 градусов - окна всю зиму на распашку, все равно жара неимоверная - 28-32, хоть кондиционер включай на охлаждение. А вот начисления на кв. метр у нас одинаковые. Естественно, к нашему домовому счетчику не пускают. Как его можно накрутить в десятки раз? Или он просто "ломается" каждый год?
hxbbgaf Но есть и обратный момент - у меня горячая вода градусов 40, а у нее - 20, приходится греть кастрюли на газе, чтобы помыться. Но она принципиально не ставит счетчик на газ, понимая, что тогда ее объегорят еще больше. То есть меня обсчитывают на отоплении, а ее на подогреве воды. Как говорится - слева молот, справа серп - это наш советский герб...
Vovick написав:hxbbgaf Но есть и обратный момент - у меня горячая вода градусов 40, а у нее - 20, приходится греть кастрюли на газе, чтобы помыться. Но она принципиально не ставит счетчик на газ, понимая, что тогда ее объегорят еще больше. То есть меня обсчитывают на отоплении, а ее на подогреве воды. Как говорится - слева молот, справа серп - это наш советский герб...
Это немного разные порядки цифр. Да и в советских домах (которые до 1980-го года, в основном, в старых районах) тоже часто бежит чуть теплая вода с горячего крана. Тупо отключена циркуляция специально для кидалова, чтоб у вас 10 минут пробегала вода и вы пользовались холодной, а платили как за горячую. А на тарифе за горячую воду тоже дурят всех, так как газ подешевел, а он не упал.
Vovick написав:hxbbgaf Уже писал ранее - у нас в доме по программе ЕБРР поставили насосик, который гоняет воду в отоплении по кругу с небольшой подпиткой от сети ЦО. В итоге всю зиму у нас температура радиаторов 30-35 градусов. Все жители пользуются кондиционерами или электрическими обогревателями. У моей ближайшей родственницы в соседнем доме температура теплоносителя выше 100 градусов - окна всю зиму на распашку, все равно жара неимоверная - 28-32, хоть кондиционер включай на охлаждение. А вот начисления на кв. метр у нас одинаковые. Естественно, к нашему домовому счетчику не пускают. Как его можно накрутить в десятки раз? Или он просто "ломается" каждый год?
Вы ж понимаете, что у большинства нет никаких насосиков, обычные советские трубы и батареи и все. Если не пускают, то можно придумать любое кидалово. От перепрограммирования или написания цифр без его учета до того, что там, вообще, нет никакого счетчика, а потребление берут с потолка. Не знаю, на Закревского 13 платят меньше, а в квартирах, говорят, нехолодно.