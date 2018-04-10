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Київстар підключив до 4G
ще 514 населених пунктів

Київстар підключив до 4G ще 514 населених пунктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:52

Київстар підключив до 4G ще 514 населених пунктів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

Дивися повний текст Київстар підключив до 4G ще 514 населених пунктів.
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