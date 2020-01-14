Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.
Дивися повний текст Київстар підключив до 4G ще 514 населених пунктів.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 08:52
Київстар підключив до 4G ще 514 населених пунктів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київстар підключив до 4G ще 514 населених пунктів.
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:08
Який 4g? с.Карпилівка, вул. Вербова. Рівненська область - 7 км від м.Рівне, 500 м. від траси Рівне-Луцьк інтернет взагалі відсутній, звязок ледь жевріє!!! в м.Рівне не всюди є 3G!!!
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:05
Это очень важная информация для всех нас! -- держите нас в курсе! -- желательно с ежедневными "выпусками новостей"!
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:39
Какой 4g? Вы смеётесь. Киевская область и то не везде хоть какой нибудь Ин-нет есть. Какие 76%.
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:49
Зміни є. Особливо в тарифах. Проте якість зв'язку не відповідає оплаті.
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:53
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:09
В місті Гнівань Вінницької області немає 4G навіть 3G подекуди неловить
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:11
_hunter по Вашій реакції, то Ви мабуть працівник київстар. Якість зв'язку дуже погана, мобільний інтернет також. Тестуйте швидкість в різних місцях і побачите, що нам до 4g, як до неба рачки? А тому хвалитись київстару немає чим!
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:20
Вже давно перейшов на іншого оператора всією сім’єю. lycamobile.ua 15 UAH за місяць і чудово.
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:40
>>> то Ви мабуть працівник київстар
Мимо.
>>> Тестуйте швидкість в різних місцях і побачите
пофиг
>>> А тому хвалитись київстару немає чим!
и фиг с ним.
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