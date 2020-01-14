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Київстар підключив до 4G
ще 514 населених пунктів

Київстар підключив до 4G ще 514 населених пунктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:52

Київстар підключив до 4G ще 514 населених пунктів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

Дивися повний текст Київстар підключив до 4G ще 514 населених пунктів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:08

Який 4g? с.Карпилівка, вул. Вербова. Рівненська область - 7 км від м.Рівне, 500 м. від траси Рівне-Луцьк інтернет взагалі відсутній, звязок ледь жевріє!!! в м.Рівне не всюди є 3G!!!
vas69w
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:05

  vas69w написав:Який 4g? с.Карпилівка, вул. Вербова. Рівненська область - 7 км від м.Рівне, 500 м. від траси Рівне-Луцьк інтернет взагалі відсутній, звязок ледь жевріє!!! в м.Рівне не всюди є 3G!!!

Это очень важная информация для всех нас! -- держите нас в курсе! -- желательно с ежедневными "выпусками новостей"!
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:39

Какой 4g? Вы смеётесь. Киевская область и то не везде хоть какой нибудь Ин-нет есть. Какие 76%.
igormaz1983
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:49

Зміни є. Особливо в тарифах. Проте якість зв'язку не відповідає оплаті.
vuykopetro2019
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:53

  vuykopetro2019 написав:Зміни є. Особливо в тарифах. Проте якість зв'язку не відповідає оплаті.

Еще ботов подвезли? -- переходите к тому, у которого відповідає.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:09

В місті Гнівань Вінницької області немає 4G навіть 3G подекуди неловить
romagricanuk285
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:11

_hunter по Вашій реакції, то Ви мабуть працівник київстар. Якість зв'язку дуже погана, мобільний інтернет також. Тестуйте швидкість в різних місцях і побачите, що нам до 4g, як до неба рачки? А тому хвалитись київстару немає чим!
vas69w
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:20

Вже давно перейшов на іншого оператора всією сім’єю. lycamobile.ua 15 UAH за місяць і чудово.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:40

  vas69w написав:_hunter по Вашій реакції, то Ви мабуть працівник київстар. Якість зв'язку дуже погана, мобільний інтернет також. Тестуйте швидкість в різних місцях і побачите, що нам до 4g, як до неба рачки? А тому хвалитись київстару немає чим!

>>> то Ви мабуть працівник київстар
Мимо.
>>> Тестуйте швидкість в різних місцях і побачите
пофиг
>>> А тому хвалитись київстару немає чим!
и фиг с ним.
_hunter
 
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