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Київстар підключив до 4G ще 514 населених пунктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 бер, 2020 13:53
Прогресс есть,в селе на чердаке 4g Киевстар принимать начал!жаль реально безлимитных тарифов нет(хотя могу ошибаться) сам пользуюсь ,,все разом вигидний'')
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valedjoman48
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Додано: Пон 16 бер, 2020 14:11
100 м.до вишки і немає ні інтернету ні подзвонити нормально.Новий - Милятин.Буський р - н.
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vovchakst567
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Додано: Пон 16 бер, 2020 15:24
vovchakst567 написав:
100 м.до вишки і немає ні інтернету ні подзвонити нормально.Новий - Милятин.Буський р - н.
Могу только процитировать себя же:
_hunter написав: vas69w написав:
Який 4g? с.Карпилівка, вул. Вербова. Рівненська область - 7 км від м.Рівне, 500 м. від траси Рівне-Луцьк інтернет взагалі відсутній, звязок ледь жевріє!!! в м.Рівне не всюди є 3G!!!
Это очень важная информация для всех нас! -- держите нас в курсе! -- желательно с ежедневными "выпусками новостей"!
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_hunter
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