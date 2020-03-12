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Чому українців працевлаштовують
неофіційно - опитування...

Чому українців працевлаштовують неофіційно - опитування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:26

Чому українців працевлаштовують неофіційно - опитування...

Пропонуємо до обговорення:
73% українців негативно ставляться до неофіційного працевлаштування, але решта мають позитивне або невизначене ставлення.

Дивися повний текст Чому українців працевлаштовують неофіційно - опитування роботодавців (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:27

А толку офіційного працевлаштування, пенсію і так не заробиш. У майбутньому її взагалі може і не бути. В країні злодіїв ліпше все мати у своїх руках а не на віртуальних пенсійних рахунках.
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