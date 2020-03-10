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Нефьодов прокоментував заяву
прем'єра Словаччини про...

Нефьодов прокоментував заяву прем'єра Словаччини про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 18:56

нефедов из всей зеленой плесени самый годный чел, и гавканье собак коломоича только подтверждает
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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