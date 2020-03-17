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Яким буде курс долара в квітні?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 бер, 2020 18:38
28.5 на 15 квітня
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arktan
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Додано: Сер 18 бер, 2020 20:28
Смотрю тут обалденные аналичики
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saweliy722
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Додано: Сер 18 бер, 2020 20:42
Наша країна гривнева, то якого дідька нам здався той долар
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lar_makovska
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