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Finance.ua: 6 причин пользоваться
кредитками во время...

Finance.ua: 6 причин пользоваться кредитками во время...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:51

Finance.ua: 6 причин пользоваться кредитками во время...

Пропонуємо до обговорення:
Никакой налички и очередей, плюс кэшбэк
У кредитных карт есть масса преимуществ. Но во время карантина они становятся не просто удобным, а, скорее, необходимым платежным средством. И вот почему.

Дивися повний текст 6 причин пользоваться кредитками во время карантина
D2
 
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