Про це повідомляє пресслужба банку.
Дивися повний текст ПриватБанк запустив послугу купівлі-продажу ОВДП онлайн.
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 15:41
ПриватБанк запустив послугу купівлі-продажу ОВДП онлайн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк запустив послугу купівлі-продажу ОВДП онлайн.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 15:41
А че, 300 грн за открытие счета в ценных бумагах, 50 грн за ведение счета в месяц, минимум 100 грн за КАЖДУЮ операцию зачисления ценных бумаг. И ещё 100 гривен за каждую выплату дохода.
Предположим, у мну есть 300000 грн, я новичок и захотелось взять 300 штучек UA4000198873. Траты:
1. 300 грн за открытие.
2. 100 грн за зачисление.
3. 50*6 = 300 грн за ведение счета.
4. 100 грн за выплату дохода.
В сумме формула такова:
-300 * 1026,41 + 300 * 1000 + 300 * 72,50 - 300 - 100 - 300 - 100 = 13027 грн дохода.
Учитывая необходимость в 308723 грн для его получения, получаю за 5 месяцев 4.219%, а в пересчете на год - 10.12%.
Вывод денег можно на карточку для выплат, так что 1% комиссии за вывод из привата платить не придётся.
Это только видимая часть, по котировке и по договору тарифов.
Для сравнения, лучший депозит от привата на год сейчас, после налогов даёт 9.2575%.
Если я где ошибся, ввиду полной неопытности, просьба указать.
Додано: П'ят 20 бер, 2020 15:51
Додано: П'ят 20 бер, 2020 16:01
Додано: П'ят 20 бер, 2020 16:24
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