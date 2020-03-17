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ПриватБанк запустив послугу
купівлі-продажу ОВДП онлайн

ПриватБанк запустив послугу купівлі-продажу ОВДП онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 15:41

ПриватБанк запустив послугу купівлі-продажу ОВДП онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба банку.

Дивися повний текст ПриватБанк запустив послугу купівлі-продажу ОВДП онлайн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 15:41

А че, 300 грн за открытие счета в ценных бумагах, 50 грн за ведение счета в месяц, минимум 100 грн за КАЖДУЮ операцию зачисления ценных бумаг. И ещё 100 гривен за каждую выплату дохода.

Предположим, у мну есть 300000 грн, я новичок и захотелось взять 300 штучек UA4000198873. Траты:
1. 300 грн за открытие.
2. 100 грн за зачисление.
3. 50*6 = 300 грн за ведение счета.
4. 100 грн за выплату дохода.

В сумме формула такова:
-300 * 1026,41 + 300 * 1000 + 300 * 72,50 - 300 - 100 - 300 - 100 = 13027 грн дохода.

Учитывая необходимость в 308723 грн для его получения, получаю за 5 месяцев 4.219%, а в пересчете на год - 10.12%.

Вывод денег можно на карточку для выплат, так что 1% комиссии за вывод из привата платить не придётся.

Это только видимая часть, по котировке и по договору тарифов.

Для сравнения, лучший депозит от привата на год сейчас, после налогов даёт 9.2575%.

Если я где ошибся, ввиду полной неопытности, просьба указать.
sergo01101
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 15:51

  sergo01101 написав:...
Если я где ошибся, ввиду полной неопытности, просьба указать.

Умножать нужно не на 300, а хотя бы на 3000 -- лучше на 30000. А так-то оно все правильно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 16:01

  sergo01101 написав:..
Если я где ошибся, ввиду полной неопытности, просьба указать.

коварная ошибка заключается в том, что конвертация в бакс, а бакс в трехлитровую банку выглядит несколько перспективнее. В моменте
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2020 16:24

  _hunter написав:Умножать нужно не на 300, а хотя бы на 3000 -- лучше на 30000. А так-то оно все правильно.

Да как-то лямами держать деньгу на счетах привата очко рыпит...

PS: И для сумм более 1 млн там другие суммы комиссий.
sergo01101
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