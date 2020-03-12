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Аваков повідомив, коли потраплять
до областей тести на...

Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:16

Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook

Дивися повний текст Аваков повідомив, коли потраплять до областей тести на коронавірус, що прибули в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 14:16

Аваков у нас вже за сумісництвом Міністр охорони здоров'я, чи я щось пропустив?
NetSerpent
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